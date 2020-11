Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' chật vật kiếm tiền ở tuổi 50

Lý Ỷ Hồng sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hong Kong. Cô cùng bố mẹ chuyển đến Canada khi còn rất nhỏ. Cuộc sống của gia đình cô ở nước ngoài rất khó khăn, bố mẹ cô chật vật mưu sinh và thường không có thời gian chăm sóc cô. Bởi vậy ngay từ khi còn nhỏ Lý Ỷ Hồng đã tự rèn cho mình tính cách độc lập và mạnh mẽ.

Năm 1994, sau khi học xong đại học và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học, người thân của Lý Ỷ Hồng nói với cô rằng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong có thể thu về rất nhiều tiền thưởng. Vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên Lý Ỷ Hồng đã đăng ký tham gia.

Trong cuộc thì nhan sắc năm ấy, dù nói tiếng Quảng Đông vẫn chưa sõi nhưng Lý Ỷ Hồng lại gây được ấn tượng với đông đảo người xem qua màn ứng xử bằng giọng nói dễ thương cùng phát âm tiếng Quảng có chút ngọng nghịu. Lý Ỷ Hồng đã xuất sắc giành vị trí Á hậu 2 Hong Kong năm đó, và đây cũng chính là bước đệm đưa cô vào làng giải trí sau này.

Nhan sắc trong trẻo, dễ thương, nụ cười ngọt ngào với má lúm đồng tiền của Lý Ỷ Hồng giúp cô được truyền thông săn đón. Mỹ nhân sinh năm 1970 sau đó ký hợp đồng với TVB.

Năm 1995, Lý Ỷ Hồng được giao cho vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp. Nhờ ngoại hình trẻ trung, dù đã ở tuổi 25 nhưng Lý Ỷ Hồng vẫn thể hiện thành công vẻ nhí nhảnh của Quách Tương ở tuổi 16 và giành được nhiều thiện cảm của người xem.

Sau vai diễn Quách Tương, tên tuổi của Lý Ỷ Hồng trở nên nổi đình nổi đám, cô có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm lớn cùng dàn sao hạng A như Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Triệu Văn Tuyên. Không chỉ vậy, trong vòng 2 năm, Lý Ỷ Hồng đã 5 lần vinh dự được đề cử giải Kim Tượng cho hạng mục Nữ diễn phụ xuất sắc và Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Năm 1997, Lý Ỷ Hồng tham gia bộ phim điện ảnh Flying Same As Romance Novel với chàng diễn viên điển trai kém 4 tuổi Chung Hán Lương. Trong phim, Lý Ỷ Hồng và Chung Hán Lương tạo được phản ứng hoá học mạnh mẽ đến mức khiến khán giả nghi ngờ rằng hai người “phim giả tình thật”.

Thậm chí, còn có thông tin tiết lộ rằng, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Chung Hán Lương là dành cho Lý Ỷ Hồng. Nhiều năm sau, nam diễn viên trong một chương trình truyền hình đã thừa nhận, lúc đó mới học diễn xuất, khi diễn xong bộ phim kia anh mãi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nhân vật, nhiều khi anh còn nghi ngờ rằng có phải bản thân đã yêu Lý Ỷ Hồng rồi không.

Tài năng và luôn nỗ lực làm việc, Lý Ỷ Hồng đã có được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí những năm 2000. Trong bộ phim Duyên phận 2000, trên áp phích vị trí tên diễn viên chính là Triệu Vy xếp đầu tiên, nhưng trong ảnh quảng bá phim thì Lý Ỷ Hồng lại giữ vị trí trung tâm.

Ở TVB, mức cát-xê của nữ diễn viên cũng thuộc hàng đầu trong số các diễn viên của đài. Sự nghiệp ngày càng phát triển, nhờ đó Lý Ỷ Hồng đã mua được nhà cho bố mẹ ở Canada và thực hiện được mong muốn giúp gia đình có một cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, một thời gian về sau, nữ diễn viên sinh năm 1970 đột ngột rời khỏi làng giải trí do mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng vì áp lực công việc.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Hong Kong nhiều năm sau khi hồi phục, cô nói khi đó bản thân rất suy sụp và khóc mỗi sáng. Cô bị mất kiểm soát, không thể tự đi vào phòng tắm đánh răng và cũng không thể gọi bác sĩ tư vấn. Thậm chí, đã từng có lần bản thân cô muốn lao xuống gầm cầu tự tử khi đang lái xe.

Trước căn bệnh trầm cảm, Lý Ỷ Hồng tạm gác mọi công việc quay lại Canada để chữa trị. Sau 9 tháng điều trị tích cực tại Canada, người đẹp cuối cùng đã bình phục và bắt đầu lại cuộc sống.

Năm 2004, Lý Ỷ Hồng rút khỏi làng giải trí để kết hôn với một doanh nhân người Canada. Năm 2005, cô hạ sinh con trai và cùng chồng định cư tại luôn tại đó.

Năm 2012, Lý Ỷ Hồng rời TVB và theo học khóa tâm lý học tại một trường đại học ở Canada trong hai năm. Cô học ban đầu là để giúp đỡ người mẹ bị bệnh, sau đó, căn bệnh trầm cảm giúp cô cảm thấy công việc này dường như là định mệnh.

Hiện Lý Ỷ Hồng đang làm y tá của một bệnh viện tâm thần ở Canada từ năm 2015. Nữ diễn viên cũng sẵn sàng làm lụng vất vả để nuôi gia đình khi sự nghiệp kinh doanh của chồng cô gặp trục trặc và không thể trang trải cho cuộc sống gia đình.

Dù trải qua nhiều vất vả, thăng trầm nhưng Lý Ỷ Hồng vẫn luôn luôn lạc quan đối mặt với cuộc sống và nở nụ cười rạng rỡ như nàng Quách Tương ngày nào.