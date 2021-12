Mỹ nhân phim 'Ký sinh trùng' bị ung thư

(VTC News) -

Ngày 13/12, Artist Company, công ty quản lý của diễn viên Park So Dam, thông báo rằng trong thời gian tới, cô sẽ thể không tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim Special Delivery vì phải tập trung hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật.

“Nữ diễn viên Park So Dam được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú sau khi khám sức khỏe định kỳ và cô đã hoàn thành cuộc phẫu thuật theo khuyến cáo của bác sĩ. Vì bộ phim 'Special Delivery' mà mọi người mong đợi từ lâu sắp được công chiếu, Park So Dam rất thất vọng khi kkhông thể có mặt cùng người hâm mộ đã chờ đợi và ủng hộ”, công ty quản lý cho biết.

Nữ diễn viên Park So Dam

Special Delivery là bộ phim do Park So Dam đóng vai chính, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào 12/1 và đang trong giai đoạn quảng bá. Không thể có mặt trong các sự kiện bên lề thời gian này, Park So Dam bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đồng hành với người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ cổ vũ đoàn làm phim từ xa. Hiện ngôi sao Ký sinh trùng phải dành thời gian nghỉ ngơi, tập trung tĩnh dưỡng để hồi sức sau ca mổ.

Park So Dam trong phim "Ký sinh trùng".

Park So Dam năm nay 30 tuổi, bắt đầu được biết đến nhiều vào năm 2015 với vai nữ sinh bị quỷ ám trong phim Mục sư và vai Eun Ha Won trong bộ phim truyền hình Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ. Cô trở thành ngôi sao khi bộ phim Ký sinh trùng gặt hái thành công rực rỡ. Trong tác phẩm đoạt giải Oaacar này, cô vào vai con gái của nhân vật nam chính. Các phim khác cũng giúp củng cố tên tuổi cô là Scarlet Innocence và The Royal Tailor...