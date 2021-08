Mỹ nhân 'ngông cuồng' tự xưng là tiền bối của Châu Tấn dù kém 8 tuổi

(VTC News) -

Trung Quốc có rất nhiều nữ diễn viên tài năng nhưng chỉ duy nhất Châu Tấn được mệnh danh là "quốc bảo diễn xuất". Tuy vậy, từng có một diễn viên lớn tiếng tuyên bố: "Khi tôi nổi tiếng, Châu Tấn còn chưa là ai. Tôi là tiền bối của cô ấy".

Đáng chú ý hơn, cô gái này ít hơn Châu Tấn tới tận 8 tuổi. Người đó chính là Lý Tiểu Lộ - diễn viên từng rất nổi tiếng nhưng rồi thân bại danh liệt vì scandal ngoại tình với đàn em kém 13 tuổi.

Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử giải Kim Mã

Lời tuyên bố của Lý Tiểu Lộ có chút ngông nghênh nhưng không phải là vô lý. Ngôi sao phim Thời niên thiếu của Trương Tam Phong cũng có thành tích đáng kinh ngạc trong lĩnh vực diễn xuất.

Lý Tiểu Lộ sinh ngày 30/9/1982 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội và cha Lý Tiểu Lộ là đạo diễn sân khấu, bà nội là nghệ sĩ múa, mẹ là diễn viên điện ảnh. Sống trong cái nôi nghệ thụât nên ngay từ nhỏ, cô gái có hai má lúm đồng tiền xinh xắn đã sớm bộc lộ khả năng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngay từ năm lên 3 tuổi, trong một ngày, Lý Tiểu Lộ có thể hiện diện ở 7 đoàn làm phim, đóng các vai diễn hoàn toàn khác nhau.

Năm 1997, khi mới chỉ 15 tuổi, Lý Tiểu Lộ được nữ đạo diễn Hoa kiều Trần Xung để ý, mời vào vai nữ chính cho bộ phim điện ảnh Thiên Dục. Vai diễn này đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong Liên hoan Kim Mã - Đài Loan năm 1999. Lý Tiểu Lộ trở thành Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử giải này trong suốt những năm qua

Khi con đường nghệ thuật mở ra thênh thang trước mắt, Lý Tiểu Lộ có quyết định gây sốc cho người hâm mộ. Cô lên đường sang Mỹ du học. Người đẹp sinh năm 1982 kiêu hãnh tuyên bố: "Làm một diễn viên điện ảnh giỏi, có tài năng diễn xuất là điều ai cũng có thể làm được. Song nếu là con người thiếu tri thức, kể như chỉ còn lại 2/3 cuộc sống".

Năm 2000, Tiểu Lộ từ Mỹ trở về và liên tiếp có mặt trong những bộ phim gây tiếng vang như: Lữ Bố Điêu Thuyền, Đại hiệp hồ đồ, Long hổ phá thiên môn, Truyền thuyết ly kỳ, Thập tam cách cách... Năm 2000, Sina cho biết giới nam sinh Trung Quốc bầu chọn Lý Tiểu Lộ là "tình đầu quốc dân" và gọi cô với danh xưng "nữ thần".

Đầu những năm 2000, Lý Liểu Lộ thường xuyên nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Nhiều người còn đưa cô ra so sánh với một trong tứ đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc - Châu Tấn.

Công ty quản lý của nữ diễn viên lên tiếng: Nếu là người thường xuyên theo dõi tin tức trong làng giải trí châu Á, nhất là Trung Quốc, Hong Kong, mọi người sẽ nhận ra đẳng cấp của Châu Tấn và Lý Tiểu Lộ, ai hơn ai. Nếu muốn lăng xê hoặc hạ bệ một ngôi sao, đừng nên dùng chiêu so sánh làm ngòi nổ.

Trong lời tuyên bố này, công ty quản lý khéo léo nhắc tới giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã (1999) của Lý Tiểu Lộ. Trong khi ở thời điểm đó, Châu Tấn chưa nhận được giải thưởng nào xứng tầm.

Ngay bản thân Lý Tiểu Lộ cũng rất tự tin. Nữ diễn viên tuyên bố: "Khi tôi nổi tiếng, Châu Tấn còn chưa là ai. Tôi là tiền bối của cô ấy".

Sự nghiệp sụp đổ vì scandal ngoại tình

Lý Tiểu Lộ có cuộc tình đẹp như trong mơ với nam diễn viên Giả Nãi Lượng. Cô được bạn trai cầu hôn với 999 bông hồng và một chiếc nhẫn kim cương khủng. Ngay sau đó, họ tổ chức hôn lễ hoành tráng. Trong ngày cưới, nữ diễn viên nghẹn ngào nói: "Trước đây, em hay nói em như đám mây, bay qua bay về, không có cảm giac an toàn. Từ khi anh xuất hiện, em trở thành hạt giống, mọc rễ, nảy mầm".

Nãi Lượng cũng âu yếm nhìn Lý Tiểu Lộ và đọc lời thề: "Cảm ơn Thượng đế cho anh cơ hội được chăm sóc em trọn đời. Có thể đời này, anh không thể biến em trở thành người phụ nữ giàu có nhất, nhưng anh sẽ làm em hạnh phúc nhất thế giới. Tin anh, anh sẽ yêu em suốt đời".

Trong nhiều năm, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc, đặc biệt là khi con gái nhỏ của họ chào đời.

Tuy nhiên, từ năm 2018 bắt đầu xuất hiện tin đồn Lý Tiểu Lộ lén lút qua lại với rapper PG One. Trang Youku từng đăng video Tiểu Lộ khoác tay PG One đến nhà anh buổi tối. Lúc đó, hai người giải thích họ là chị em thân thiết, suồng sã với nhau. Nữ diễn viên nói: "Sau này tôi sẽ cẩn thận, giữ khoảng cách khi gặp bạn khác giới". Còn PG One cho biết anh coi Giả Nãi Lượng là anh trai, đôi vợ chồng cũng xem anh như người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, giấy không gói được lửa, mối tình vụng trộm giữa Lý Tiểu Lộ và người em kết nghĩa kém 13 tuổi bị phanh phui. Liên tiếp sau đó, những thông tin không tích cực về đời sống hôn nhân của nữ diễn viên bị đưa ra ánh sáng. Nhiều nguồn tin khẳng định, Lý Tiểu Lộ thích tiệc tùng, thích cuộc sống xa hoa phù phiếm, bỏ rơi việc chăm sóc gia đình.

Trong suốt khoảng thời gian truyền thông phanh phui chuyện ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lương một mực giữ im lặng. Anh không lên tiếng bất cứ điều gì mà chỉ âm thầm làm thủ tục ly hôn.

Sau khi chia tay chồng, Lý Tiểu Lộ vẫn tiếp tục qua lại với PGOne. Thậm chí, cặp đôi còn bị lộ cả video mặc đồ đôi, vừa nhảy múa vừa dành cho nhau những nụ hôn. Tuy nhiên, cái giá Lý Tiểu Lộ phải trả khi qua lại với người em kết nghĩa kém cô tới 13 tuổi không nhỏ. Từ chỗ là ngôi sao hạng A, Lý Tiểu Lộ mất các hợp đồng đóng phim, quảng cáo. Cô không được mời tham gia bất cứ sự kiện nào.

Gần đây, khi cơ quan chức năng Trung Quốc siết mạnh các biện pháp quản lý diễn viên tai tiếng, dư luận cho rằng Lý Tiểu Lộ nằm trong số những ngôi sao có nhiều khả năng bị phong sát. Nếu như thế, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1982 sẽ khép lại vĩnh viễn.