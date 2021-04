Mỹ nhân ‘Giày thủy tinh’ sau 19 năm xinh đẹp nhưng vẫn độc thân

Kim Hyun Joo thuộc nhóm những quý cô độc thân đắt giá nhất showbiz Hàn hiện nay. Nữ diễn viên duy trì cuộc sống kín tiếng và đời tư sạch sẽ, chuyên tâm cống hiến cho sự nghiệp.

Kể từ năm 2011 cho tới hiện tại, Kim Hyun Joo gần như không tham gia phim điện ảnh mà chỉ tập trung đóng phim truyền hình. Mỗi năm, cô đều đặn cho ra đời tác phẩm mới. Chỉ riêng năm 2021, nữ diễn viên có tới 2 bộ phim sắp sửa ra mắt là Undercover và Hellbound.

Undercover dự kiến lên sóng vào ngày 23/4 sắp tới. Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa mỹ nhân 44 tuổi và tài tử phim Dong Yi - Ji Jin Hee. Hai ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim I Had a Lover (2015).

Suốt những năm qua, tin tức về Kim Hyun Joo chủ yếu xoay quanh công việc. Sau 19 năm nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim Giày thủy tinh (phát sóng 2002), ở tuổi 44, Kim Hyun Joo vẫn đi về lẻ bóng.

Nuôi mộng diễn viên từ thời thiếu nữ

Kim Hyun Joo sinh năm 1977 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, hiện là nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý YNK Entertainment. Nữ diễn viên đã trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí với niềm đam mê nghệ thuật được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.

Theo tờ Metro, trước khi phim truyền hình Hàn Quốc phổ biến và trở thành hiện tượng toàn cầu, Kim Hyun Joo đã nuôi ước mơ siêu sao. Bằng cách nhận làm người mẫu cho nhiều tờ tạp chí tuổi teen vào năm thứ 3 trung học, cô đã đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình biến giấc mộng thành hiện thực.

Kim Hyun Joo bén duyên với nghệ thuật từ khi còn học trung học.

Năm 1996, Kim Hyun Joo chính thức chân ướt chân ráo bước vào showbiz thông qua MV ca nhạc của One’s Lifetime của nam ca sĩ Kim Hyun Chul. Sau đó một năm, mỹ nhân Giày thủy tinh khởi nghiệp diễn xuất với bộ phim truyền hình The Reason I Live (1997).

Con đường diễn xuất của Kim Hyun Joo dường như trải đầy hoa hồng khi ở tuổi 21, chưa đầy 2 năm tuổi nghề, cô giành được suất diễn chính trong phim điện ảnh If It Snows on Christmas (1998). Những vai diễn đầu tiên đó là bước đệm để ngôi sao họ Kim vươn lên thành hàng ngũ minh tinh hàng đầu sau này.

Từ Springtime (1999), Into the Sunlight (1999), Sangdo - Merchant of Joseon (2001) và đỉnh cao là Glass Slippers (Giày thủy tinh) vào năm 2002, Kim Hyun Joo dần khẳng định tài năng và sức hút mạnh mẽ của mình trên màn ảnh. Kim Yoon Hee/Lee Sun Woo - cô gái có số phận bất hạnh trong Giày thủy tinh - là vai diễn để đời của minh tinh họ Kim.

Giày thủy tinh là bộ phim đưa Kim Hyun Joo vụt sáng thành sao hạng A.

Thông qua những khung hình của Giày thủy tinh, Kim Hyun Joo khoe trọn nét đẹp trong sáng, ngây thơ, đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ. Lối diễn mộc mạc, tự nhiên của minh tinh đã lay động trái tim người xem, khiến họ cùng khóc, cùng cười với những thăng trầm trong cuộc đời nhân vật.

Sau Giày thủy tinh, Kim Hyun Joo bước lên hàng ngũ sao hạng A. Cô tiếp tục gây ấn tượng với loạt phim nổi tiếng như Lấy chồng triệu phú, Vườn sao băng, Ước mơ lấp lánh, Cuộc chiến nội cung, Gia đình kỳ quặc...

Theo Metro, vì nỗi lo bị rập khuôn về hình ảnh, nữ diễn viên đã thử thách bản thân bằng nhiều kiểu vai khác nhau thông qua các tác phẩm trên để chứng minh chiều sâu và sự nhạy bén trong diễn xuất.

"Tôi khóc khi cô đơn"

Kim Hyun Joo là mẫu phụ nữ của công việc và luôn biết cách khiến cho bản thân trở nên bận rộn. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí ELLE vào năm 2019, nữ diễn viên cho hay cô luôn đến với các dự án phim bằng thái độ nỗ lực hết sức, như thể đó là tác phẩm cuối cùng của mình.

Kim Hyun Joo luôn khiến bản thân trở nên bận rộn, bất kể là lúc tham gia đóng phim hay ngày thường.

Công việc diễn xuất vốn đã bận bịu nhưng với Kim Hyun Joo, cô còn bận hơn ở những ngày không làm việc trên phim trường.“Tôi bận rộn hơn khi không tham gia diễn xuất. Trong thời gian đó, tôi tập thể dục 3 lần một tuần và theo học những gì mình muốn. Tôi đã học cắm hoa, chơi violin, piano, trống... Tôi cũng thích đi du lịch một mình. Tôi dành khoảng 20 ngày cho mỗi chuyến đi”, nữ diễn viên chia sẻ với ELLE.

Theo Metro, ngoài diễn xuất và những thú vui cá nhân, ngôi sao 44 tuổi còn dành thời gian cho các hoạt động xã hội. Cô góp mặt vào các chương trình tuyên truyền về trách nhiệm xã hội, ủng hộ các chiến dịch bảo vệ môi trường và là người phát ngôn cho NGO Good Neighbors - tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện và nhân đạo quốc tế.

Nữ diễn viên thú nhận có lúc cô khóc vì cô đơn.

Guồng quay cuộc sống xoay quanh công việc tưởng chừng như có thể giúp Kim Hyun Joo vơi bớt cảm giác cô độc, buồn bã. Song, minh tinh họ Kim thú nhận rằng cô cũng có lúc yếu lòng vì lẻ bóng một mình. Cô bộc bạch với ELLE rằng: “Đôi khi tôi cũng khóc vì cô đơn”.

Mối tình quá khứ với So Ji Sub

Kim Hyun Joo có đời sống tình cảm kín tiếng. Cô chỉ duy nhất một lần công khai hẹn hò với tài tử So Ji Sub. Hai ngôi sao từng có mối quan hệ lãng mạn khi còn là tân binh trong showbiz và nhanh chóng chia tay vào năm 2001.

Theo Channel-Korea, sau khi đường ai nấy đi, So Ji Sub và Kim Hyun Joo vẫn thân thiết khi cùng tham gia bộ phim Giày thủy tinh (2002), dấy lên tin đồn tái hợp. Song, mỹ nhân họ Kim khẳng định rằng hậu chia tay, cô và tình cũ chỉ là bạn tốt. Họ luôn thể hiện thái độ chuyên nghiệp trên phim trường, không để tình cảm riêng tư trong quá khứ ảnh hưởng tới công việc.

Tròn 20 năm sau mối tình với So Ji Sub, Kim Hyun Joo vẫn chưa công khai yêu thêm lần nữa.

Sau So Ji Sub, Kim Hyun Joo còn vướng tin đồn hẹn hò với Lee Dong Wook thông qua lần hợp tác chung trong bộ phim Partner (2009). Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở nghi vấn của công chúng. Phía hai diễn viên đều phủ nhận mối quan hệ yêu đương.

Đến nay, bước sang tuổi 44, Kim Hyun Joo vẫn chưa yêu thêm lần nữa. Khi được người hâm mộ nhắc nhở nên kết hôn sớm để hạn chế các vấn đề sức khỏe liên quan tới tuổi tác, nữ diễn viên chia sẻ: “Hôn nhân là điều cấm kỵ trong gia đình tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng ước có ai đó ở bên. Nhưng tôi cũng sợ bản thân sẽ cảm thấy bí bách nếu thật sự có thêm một người xuất hiện trong đời mình”.

Nói về mẫu bạn đời lý tưởng, Kim Hyun Joo tiết lộ: “Tôi thích đàn ông có chiều cao trên 1,8 m nhưng giờ đây, đó không còn là điều quan trọng nữa. Tôi chỉ ước người ấy có thể tiếp nhận và hạnh phúc với con người hiện tại của tôi mà không đòi hỏi gì thêm”.