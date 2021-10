Mỹ nam thanh xuân của phim Hàn phát phì, bỏ nghề vì vợ

Mới đây, tài tử Son Ji Chang và bà xã Oh Yeon Soo vừa cùng nhau tham gia show truyền hình Same Bed, Dream 2. Cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình, cặp đôi đã chia sẻ về hôn nhân sau 23 năm bên nhau. Đoạn video giới thiệu chương trình thu hút sự chú ý của phóng viên báo chí và người hâm mộ.

Son Ji Chang và bà xã Oh Yeon Soo cùng tham gia show truyền hình.

Theo chia sẻ của Son Ji Chang, anh thay đổi rất nhiều từ khi kết hôn và rút lui khỏi showbiz. Theo đó, nam diễn viên tăng cân đáng kể và bắt đầu lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Trái ngược với ông xã, Oh Yeon Soo "lão hóa ngược" vóc dáng mảnh mai, diện mạo trẻ trung hơn tuổi.

Son Ji Chang già và béo hơn trước. Anh bị chê ngoại hình xuống cấp so với vợ.

Nữ diễn viên Oh Yeon Seo đùa rằng kết hôn với Son Ji Chang khiến cuộc sống nhàn rỗi của cô nhanh chóng kết thúc. Oh Yeon Seo cho biết ông xã ít khi khen cô bằng những lời ngọt ngào. Về phần Son Ji Chang, anh tiết lộ bản thân không biết nói lời hay, lời ngọt ngào. Tuy nhiên, anh thích thể hiện tình cảm bằng hành động.

Oh Yeon Soo tâm sự sau hơn 20 năm chung sống, cặp đôi tôn trọng và khá hiểu nhau. "Anh ấy thường đi ngủ sớm, còn tôi là 2-3h sáng. Son Ji Chang thường ngủ rất say bên cạnh, còn tôi xem tivi cho đến khi buồn ngủ", Oh Yeon Soo chia sẻ.

Son Ji Chang và bà xã Oh Yeon Soo đã có 23 năm bên nhau.

Hôn nhân của cả hai vẫn rất viên mãn.

Mỹ nhân phim Iris tự hào chia sẻ: "Son luôn hy sinh nhiều cho tôi, đôi khi quên mất rằng chính anh cũng đang gặp chuyện không vui. Tôi cảm động lắm. Tôi và anh ấy chênh nhau ít tuổi nhưng anh ấy lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều".

Sau 23 năm kết hôn, Son Ji Chang chủ động rút khỏi làng giải trí để tập trung cho hoạt động kinh doanh. Anh và bà xã hiện đang sống ở Hàn Quốc. Sau khi vợ sinh con, nam tài tử luôn chủ động trong việc chăm sóc con cái. Anh còn học cách pha sữa, nấu nướng, tắm rửa cho con.

Hình ảnh hiếm hoi của Son Ji Chang bên các cậu con trai.

Hiện tại, hai vợ chồng Son Ji Chang và Oh Yeon Soo đang sống tại một chung cư thương mại cao cấp ở Seongdong-gu. Con trai lớn của 2 người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiều người nhận định quý tử nhà Son không đẹp trai lãng tử như bố khi còn trẻ.

"Lãng tử thanh xuân" từ bỏ tất cả vì vợ con

Sinh năm 1970, Son Ji Chang sinh ra và lớn lên tại Seoul. Anh chính thức ra mắt năm 1989. Khán giả biết đến nam tài tử qua các tác phẩm nổi tiếng với Cú nhảy cuối cùng, Cảm xúc, Hoa cúc vàng... Thập niên 1990, Son Ji Chang là thần tượng của giới trẻ Hàn Quốc.

Son Ji Chang từng là lãng tử thanh xuân trong lòng khán giả.

Vẻ ngoài điển trai của anh từng khiến nhiều thiếu nữ điêu đứng.

Son Ji Chang bên Kim Min Jong và Lee Jung Jae.

Thời bấy giờ, báo chí Hàn ví von: "Thư sinh như Kim Min Jong, nam tính giống Cha In Pyo, đẹp trai như Jang Dong Gun, chín chắn kiểu Bae Yong Joon và lãng tử như Son Ji Chang".

Son Ji Chang và Oh Yeon Soo là "thanh mai trúc mã" của nhau. Cả hai ở cùng một khu dân cư từ khi còn nhỏ, học chung tiểu học, trung học cơ sở và cấp ba. Họ là bạn bè trong nhiều năm sau đó mới chuyển sang tình yêu. Năm 1998, cặp đôi tuyên bố kết hôn.

Son Ji Chang và Oh Yeon Soo từng là "thanh mai trúc mã" của nhau.

Son Ji Chang tiết lộ lý do cầu hôn: "Nếu đánh mất cô gái ấy, tôi sẽ không thể gặp cô gái nào tốt hơn". Nam tài tử còn kể lại rằng trong một ngày, mẹ Oh Yeon Soo gọi cho anh và nói nếu không cưới thì tốt nhất là "nên chia tay đi".

Từ sau khi sự nghiệp chững lại, Son Ji Chang quyết định rút lui và dành thời gian cho gia đình. Anh đảm nhận vai trò đồng CEO của 1 công ty chuyên về tổ chức sự kiện từ năm 2018. Vài năm nay, nam tài tử tập trung chăm lo cho công ty, từ bỏ tất cả sự nghiệp diễn xuất vì gia đình.

Sau khi kết hôn, Son Ji Chang rời bỏ showbiz vì vợ con.

Son Ji Chang cho biết: "Con trai lớn của tôi khi đó mới bốn tuổi. Vợ nói cô ấy muốn đi làm. Tôi nghĩ trong gia đình, ít nhất một trong hai người nên ở nhà. Thời còn nhỏ, tôi sợ nhất là mở cửa ra không có ai chờ mình về. Đó là lý do tôi tạm ngưng công việc. Cứ như vậy một thời gian, dần dà tôi xa rời showbiz. Rồi tôi quyết định nghỉ hưu hẳn chứ không phải là tạm thời".