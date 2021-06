Mỹ nam phim 'Diên hy công lược' tái xuất với bộ phim truyền hình lãng mạn

(VTC News) -

"Khi em mỉm cười rất đẹp" - Falling Into Your Smile là bộ phim truyền hình nói về mối tình nên thơ giữa các game thủ Esports (thể thao điện tử) trẻ tuổi ở Trung Quốc. Ngoài Hứa Khải, phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên Trình Tiêu. Phim được phát sóng trên nền tảng trực tuyến.

NSMG cho ra mắt MV "Running to You" được thể hiện bởi ca sĩ Trương Thiều Hàm. Đây sẽ là bài hát quảng bá của bộ phim.

Đồng Dao gia nhập đội ZGDX và gặp đội trưởng Lục Tư Thành (do Hứa Khải thủ vai). Cả 2 đã cùng nhau thi đấu tại nhiều giải đấu và dẫn dắt đội của họ đến với chiến thắng, cùng với tình cảm giữa 2 người dần dần chớm nở.

Kết hợp giữa việc theo đuổi đam mê và cuộc tình lãng mạn, “Falling Into Your Smile” mang tới câu chuyện về những người trẻ tuổi sẵn sàng vượt qua rào cản và can đảm theo đuổi ước mơ.

Trình Tiêu trong vai nữ chính Đồng Dao.

Hứa Khải trong vai nam chính Lục Tư Thành.

Trong phim có sự đóng góp của album OST với dàn sao đình đám như nhóm nhạc SEVENTEEN, WayV, Tiết Chi Khiêm và Trương Thiều Hàm sẽ là điểm nhấn cho bộ phim khi chuẩn bị phát sóng tập đầu tiên.

Bộ phim mang tới cho khán giả, từ nhạc rock, rap, đến pop ballad, từ các ca khúc dành cho các đội tuyển trong phim đến những bản tình ca ngọt ngào. Album là sự kết hợp của nhiều thể loại nhạc và sẽ mang tới tất cả những cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ về ước mơ, tình bạn và tình yêu.

Falling Into Your Smile

Đặc biệt 11 bài hát theo hai chủ đề chính: "phá vỡ rào cản" và "theo đuổi ước mơ" album sẽ mang tới cho khán giả thêm nhiều cảm xúc khi xem "Falling Into Your Smile". Trong các giải đấu, có lúc thắng cũng có lúc thua, có những danh hiệu huy hoàng nhưng cũng sẽ có khi trở thành kẻ bại trận.

Những ngày tập luyện để chạm tới ước mơ và tình yêu nảy nở khi họ có chung một mục tiêu, tất cả đều là một phần trong câu chuyện của những tuyển thủ esports này.

Vào mùa hè này, bộ phim sẽ được phát sóng cùng với album OST đi kèm. Câu chuyện của các game thủ sẽ được chia sẻ tới khán giả trên toàn cầu. Hãy theo dõi các trang chính thức của NSMG để biết thêm thông tin chi tiết.