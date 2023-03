Mỹ: Máy bay đi vào vùng nhiễu động, 1 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ cho biết một máy bay của công ty tư nhân Conexon, có trụ sở tại thành phố Kansas, bang Missouri, đã bị ảnh hưởng khi bay vào vùng nhiễu động nghiêm trọng trên bầu trời New England, Đông Bắc nước này, khiến 1 hành khách thiệt mạng và máy bay phải chuyển hướng sang sân bay quốc tế Bradley ở Connecticut.

(Ảnh minh họa)

Theo bà Sarah Sulick, người phát ngôn Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) Mỹ, vụ việc xảy ra vào chiều tối 3/3, theo đó, máy bay thương mại, do Bombardier sản xuất, chở theo 5 người, đã đi vào vùng nhiễu động, khi đang thực hiện hành trình từ Keene, New Hampshire, đến Leesburg. NTSB không nêu rõ nạn nhân trong vụ việc này có thắt dây an toàn hay không.

Bà Sulick cho biết các nhà điều tra NTSB đã trao đổi với 2 thành viên phi hành đoàn và các hành khách sống sót. Thiết bị ghi âm và ghi dữ liệu của máy bay cũng đã được chuyển đến trụ sở của NTSB để phân tích.

Nhiễu động không khí vẫn là nguyên nhân gây thương tích cho hành khách đi máy bay. Theo NTSB, trong giai đoạn 2009 - 2018, nhiễu động không khí là nguyên nhân gây ra hơn 30% số vụ tai nạn của các máy bay thương mại lớn. Tuy nhiên, rất hiếm khi có nạn nhân thiệt mạng khi máy bay đi vào vùng nhiễu động.

Đầu tuần này, 7 người đã bị thương nặng sau khi máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Lufthansa đi vào vùng nhiễu động không khí khi bay từ Texas (Mỹ) đến Đức.

(Nguồn: Báo Tin tức )