Mỹ lo ngại Trung Quốc xâm nhập mạng lưới thông tin qua cáp ngầm dưới biển

Nhật báo The Wall Street Journal của Mỹ tin rằng Mỹ và Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát các mạng thông tin liên lạc toàn cầu cung cấp dịch vụ Internet.

Ấn phẩm này viết rằng các chuyên gia an ninh Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc mất an toàn trong các hệ thống cáp mạng được đặt dưới biển do hoạt động gián điệp. Hầu hết các chuyên gia đều quan tâm đến yếu tố: Tập đoàn Huawei của Trung Quốc trực tiếp tham gia vào việc tạo ra các hệ thống này. Washington nghi ngờ Bắc Kinh có thể sử dụng quyền truy cập vào cáp mạng ngầm dưới biển để chặn thu thông tin.

Washington nghi ngờ Bắc Kinh có thể sử dụng quyền truy cập vào cáp mạng ngầm dưới biển để chặn thu thông tin.

Trong khi Mỹ đang xoay sở mọi cách có thể để ngăn cản Huawei Technologies tạo ra hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo (5G), thì các chuyên gia của công ty Trung Quốc đã khá thành công trong việc tạo ra một mạng cáp ngầm và kiểm soát được toàn bộ lưu lượng Internet. Theo giới chức an ninh Mỹ, không loại trừ khả năng đây là một hình thức gián điệp có lợi cho Trung Quốc.

Về vấn đề này, theo tuyên bố của giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ, ông William R. Evanina, đối với chính quyền Mỹ, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho hệ thống cáp mạng ngầm dưới biển, nơi có một trữ lượng thông tin khổng lồ được truyền qua.

Liên quan đến hệ thống cáp mạng ngầm dưới biển, trước Trung Quốc, Mỹ cũng đã từng tuyên bố về khả năng Nga có thể tác động đến hệ thống thông tin liên lạc của nước này. Sự việc xảy ra vào năm 2015, khi phát hiện tàu ngầm của Nga di chuyển gần đường cáp quang từ Biển Bắc tới Đông Bắc Á và vùng biển gần Mỹ, hải quân và tình báo Mỹ đã lên tiếng về khả năng Nga can thiệp vào hệ thống cáp quang dưới biển trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tháng 2 giảm còn hơn 14 tỷ USD Dưới tác động của các lệnh áp đặt thuế bổ sung, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 2 đã giảm mạnh xuống gần một nửa so với tháng 1/2019.

Tương lai thoả thuận thương mại Mỹ-Trung còn 'mờ mịt' Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu từ Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục bàn về các chi tiết của một thỏa thuận mà hai bên còn nhiều bất đồng.

(Nguồn: Topwar)

Tường Nguyễn