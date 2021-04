Mỹ Linh thương con gái đi diễn vất vả, Anh Quân bảo: Làm gì có nghề nhàn

(VTC News) -

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, diva Mỹ Linh chia sẻ ảnh con cái Mỹ Anh và thông tin nữ ca sĩ trẻ này tham gia chương trình The Remix phiên bản mới với tên The Heroes cùng lời tâm sự: "Con gái dạo này hay đi biểu diễn xa nhà, giống mẹ lúc trước đi cả tuần là thường. Lúc ở nhà con cũng bận, cắm mặt trên phòng thu đến hai ba giờ sáng cũng là chuyện thường. Mẹ thấy thế thì thương, bảo bố là con vất vả quá! Bố cho câu 'kệ cho nó làm quen vất vả đi, làm gì có nghề gì nhàn? Mẹ thở dài thôi, con gái mà cứ đêm hôm thức khuya dậy sớm chóng tàn ấy chứ. Nhà có hai đứa gái đều chọn nghề của bố, nghề của đàn ông".

Về chuyện Mỹ Anh tham gia The Heroes, Mỹ Linh kể, con gái gửi link chương trình cho mẹ và nhờ vả: "Mẹ chia sẻ hộ con nhé, con chính thức tham gia 'The Remix' với cái tên mới là 'The Heroes' mẹ ạ.

Mỗi đội sẽ có các thí sinh là những chiến binh với vũ khí của mình. Đội con có mình con tham gia cả hai vai trò producer và ca sĩ hát. Vũ khí của con là cây đàn bass. Hôm qua lúc chụp ảnh cho chương trinh, các anh chị cứ bắt con cầm cây đàn cả chục cân mà cầm một tay ở cần đàn, bắt nhấc lên như thể đang cầm vũ khí, con đang đau gãy cả tay mẹ ạ".

Mỹ Linh kể tiếp về con gái với giọng điệu đầy yêu thương: "Kể lể tí rồi con lên nhà tắm, xong cái đầu ướt sũng thế mà lăn ra ngủ như chết mấy tiếng. Đến giờ cơm, mẹ hỏi có gọi nó không, bố bảo thôi cho nó ngủ, thức đêm mệt lắm. Lúc đón con ở sân bay về mẹ hỏi 'tham gia mấy cái cuộc thi này sẽ có thị phi đấy, con chuẩn bị tinh thần chưa?', con bảo 'vâng con biết, con sẽ hết sức tránh nhưng con cũng đợi mọi người khen chê, yêu ghét và có thể xúc phạm ấy chứ. Con nghĩ con phải ra khỏi 'my comfort zone' và sống như một người trưởng thành'. Mẹ im lặng nghe mà cũng thấy thốn thốn ở bụng. Vậy là nó đã chuẩn bị, nó đã lớn, rồi nó sẽ ngã và sẽ đứng lên ngay chỗ nó ngã, nên vui hay nên buồn?".

Qua những câu chia sẻ của con gái, Mỹ Linh cảm nhận được, Mỹ Anh bước vào cuộc thi này cũng là "chính thức một mình bước vào đời vói tâm thế một chiến binh với cây đàn bass".

Ca sĩ trẻ Mỹ Anh sinh năm 2002, từ bé đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Cũng từ hồi bé, cô thường xuyên được mẹ dẫn lên các sân khấu lớn để song ca cùng mẹ. Năm 2016, Mỹ Anhra mắt đĩa CD mang tên The First Album: Bài hát cho Bi. Đĩa nhạc gồm 8 ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, được xem là món quà gửi tặng những người bạn đồng trang lứa. Tháng 5/2020, cô ra mắt MV Got you, được xem là sản phẩm chính thức đầu tiên của cô, đánh dấu việc dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.