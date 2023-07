Mỹ lên án, không dung túng tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Đắk Lắk

Đây là khẳng định của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper trong cuộc gặp chiều 30/6 với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an.

Ông Marc Knapper nhấn mạnh quan điểm của Mỹ là phản đối, lên án và không dung túng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Đại sứ mong muốn Việt Nam cung cấp thông tin đến vụ việc và cam kết sẵn sàng hợp tác với Việt Nam bằng mọi phương thức để đưa ra sự thật của mối liên hệ giữa cá nhân, tổ chức nào đó đang ở Mỹ có liên quan đến vụ khủng bố, chống chính quyền nhân dân ở Việt Nam.

Đại sứ cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong chia sẻ thông tin làm rõ vụ việc và để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper. (Ảnh: BCA)

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng và cảm ơn phía Mỹ luôn chia sẻ với Bộ Công an về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, nhất là bảo mật thông tin, dữ liệu số, phòng, chống tin xấu, độc và ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm mạng.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cảm ơn sự chia sẻ, quan tâm kịp thời của phía Mỹ liên quan đến vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 11/6 trong khuôn khổ “Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố” do Liên Hợp Quốc tổ chức vừa qua tại New York, Mỹ.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ nói chung và quan hệ hợp tác chuyên ngành an ninh - thực thi pháp luật nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Mỹ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế số, nhất là trong chính sách dành cho phát triển công nghệ mới và giải pháp cân bằng lợi ích ba bên giữa nhà nước, xã hội và doanh nghiệp...

Bộ trưởng đề nghị Mỹ tiếp tục phối hợp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, kinh nghiệm trong điều tra, xử lý tội phạm mạng, xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực an ninh mạng.

Hai nước cần chung tay đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, nhất là diễn tập chung trong bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng; tổ chức các khóa học, chương trình đào tạo về ngoại ngữ, nghiệp vụ phòng ngừa, ứng phó sự cố an ninh mạng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm hoan nghênh cuộc họp trực tuyến do Ngoại trưởng Mỹ chủ trì, dự kiến diễn ra vào ngày 7/7, nhằm thành lập một quan hệ đối tác toàn cầu ứng phó với hiểm họa từ ma túy tổng hợp, đây là vấn đề Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an hết sức quan tâm.

Bộ Công an đã nhiều lần khẳng định “ma túy là tội phạm của các loại tội phạm”, do đó Bộ rất quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này cũng như ngăn chặn, hạn chế hệ lụy của ma túy đến sức khỏe của người dân, sự phát triển của đất nước, đồng thời đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống ma túy trên toàn cầu.

Việt Nam đề nghị phía Mỹ cũng như các nước có kinh nghiệm, tiềm lực trong lĩnh vực này quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực lớn hơn nhằm giúp đỡ các nước khu vực, trong đó có Việt Nam ngăn chặn, đấu tranh với loại tội phạm ma túy.

(Nguồn: Vietnamnet)