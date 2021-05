Mỹ lần thứ ba chặn Liên hiệp quốc ra tuyên bố xung đột Israel - Palestine

(VTC News) -

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp đã tổ chức họp để thảo luận về dự thảo tuyên bố chung do Trung Quốc, Tunisia và Na Uy đề xuất. Theo dự kiến trước đó, dự thảo này sẽ được thông qua vào hôm 17/5.

Thế nhưng, AFP dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, Mỹ đã bác tuyên bố này khi cho rằng hiện tại "không thể ủng hộ cách diễn đạt" trong nội dung dự thảo tuyên bố chung, nhấn mạnh tuyên bố của Liên hợp quốc có thể tạo ra phản ứng trái chiều.

Bạo lực tiếp tục leo thang tại dải Gaza. (Ảnh: The Times of Israel)

Đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn muốn hành động theo cách của mình trong giải quyết tình hình xung đột tại dải Gaza. Điều này được thể hiện thông qua việc Washington cử đặc sứ đến khu vực. Nói về việc không nhất trí với tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Antony Blinken cho rằng "Mỹ không tìm cách ngăn cản ngoại giao".

Dự thảo tuyên bố chung do Trung Quốc, Tunisia và Na Uy đệ trình bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng ở dải Gaza với việc nhiều gia đình Palestine phải sơ tán, phản đối "hành động đơn phương" làm leo thang căng thẳng.

Bên cạnh đó, nội dung dự thảo cũng kêu gọi các bên hạ nhiệt, ngừng bạo lực và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, hoan nghênh nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm bớt căng thẳng. Ngoài ra, dự thảo tuyên bố chung nhắc lại sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an đối với giải pháp hai nhà nước để người Israel và Palestine có thể chung sống hòa bình ở khu vực biên giới phân định đã được công nhận.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra lập trường thống nhất về xung đột Israel - Palestine. “Tôi thực sự nhấn mạnh sự cần thiết phải có tiếng nói thống nhất và mạnh mẽ từ Hội đồng Bảo an. Điều này sẽ có sức nặng”, người phát ngôn Stephane Dujarric cho hay.

Việc Mỹ bác tuyên bố chung đồng nghĩa với Hội đồng Bảo an sẽ phải tiến hành phiên họp tiếp theo để bàn về xung đột Israel - Palestine. Phái đoàn Na Uy cho biết, hội đồng sẽ tổ chức cuộc họp khẩn thứ tư vào 18/4. Ngoài ra, theo dự kiến, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng sẽ họp về xung đột giữa Israel và Palestine vào hôm 20/5.

Đây là lần thứ ba Mỹ không đồng ý tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an về tình hình xung đột Israel - Palestine. Hôm 12/5, Washington đã bác tuyên bố tương tự khi 14/15 thành viên khác của Hội đồng Bảo an nhất trí. Trong cuộc họp đầu tiên của Liên hợp quốc về vấn đề Israel - Palestine hôm 10/5, Mỹ cũng không tán thành văn bản do Tunisia, Na Uy và Trung Quốc đề xuất.