Mỹ lần đầu vượt Nga về cung cấp khí đốt tự nhiên cho EU

(VTC News) -

Reuters trích dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Refinitiv Eikon cho biết, Mỹ đã tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu vào tháng 9/2022. Lần đầu tiên, châu Âu đã thay thế châu Á trở thành điểm đến lớn nhất của khí tự nhiên hóa lỏng Mỹ.

(Ảnh minh họa: RT)

Trong tháng 9, Mỹ có 87 chuyến hàng chở 6,3 triệu tấn khí đốt tới châu Âu, tăng nhẹ so với con số 6,25 triệu tấn trong tháng 8. Tỷ trọng xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu so với tổng lượng xuất khẩu LNG của Mỹ ra thế giới đạt gần 70% trong tháng 9, tăng đáng kể so với 56% trong tháng 8 và 63% trong tháng 7.

Theo các báo cáo trước đây của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nước này đã xuất khẩu gần 3/4 tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu trong 4 tháng đầu năm 2022. Sự gia tăng này có nghĩa là Mỹ hiện chiếm gần một nửa lượng nhập khẩu LNG của khối, gần gấp đôi thị phần so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mặc dù xuất khẩu LNG của Mỹ đã giúp lấp đầy các kho dự trữ khí đốt ở châu Âu trước thời hạn, nhưng chi phí mà EU phải bỏ ra cao 10 lần so với chi phí của các năm trước. Việc Mỹ tăng cường cung cấp LNG cho EU khiến nước này giảm xuất khẩu sang châu Á, Mỹ Latin và Caribe vào tháng 9/2022.