Mỹ kêu gọi Trung Quốc dừng hành động 'khiêu khích' ở Biển Đông

(VTC News) -

“Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hành động khiêu khích và không an toàn, đồng thời cho biết Mỹ sẽ đáp trả trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng vũ trang Philippines", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói.

Đề cập đến hành động mới đây của tàu hải cảnh Trung Quốc khi cắt ngang một tàu tuần tra Philippines, người phát ngôn Matthew Miller cho rằng đó là hành vi “quấy rối và đe dọa” của tàu Trung Quốc đối với các tàu Philippines.

Hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc. (Ảnh: JCG)

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm 28/4 cáo buộc tàu Trung Quốc có "các hành động nguy hiểm", chặn tàu tuần tra nước này ở Biển Đông.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cáo buộc một tàu Trung Quốc đã "thực hiện các thao tác nguy hiểm" ở khoảng cách khoảng 46 m so với tàu Philippines. Trong khi đó, hai tàu khác của Trung Quốc thể hiện "chiến thuật hung hăng", tạo ra các "mối đe dọa đáng kể cho sự an toàn và an ninh của tàu Philippines và thủy thủ đoàn".

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, trong khi thực hiện nhiệm vụ từ ngày 18 - 24/4, họ đã xác định được hơn 100 "tàu dân quân biểnTrung Quốc" hiện diện trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Phản ứng trước vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sự việc trên xảy ra là do lỗi của tàu Philippines. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tàu Philippines “hành động khiêu khích và có tính toán trước” trước tàu nước này.

Tuy nhiên, phía Manila đáp trả, nói rằng tàu Philippines thực hiện cuộc tuần tra theo kế hoạch, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra tương tự.

Hồi tháng 2, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cáo buộc một tàu hải cảnh của Trung Quốc chiếu tia laser “cấp độ quân sự” vào một tàu tuần tra của Manila tại Biển Đông. Tia laser từ tàu hải cảnh Trung Quốc khiến một số cảnh sát biển Philippines mất thị lực tạm thời.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương vừa có chuyến thăm Manila, hội đàm với Ngoại trưởng Philippines và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Ông Tần Cương cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Philippines để giải quyết những khác biệt và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Kông Anh (Nguồn: Tổng hợp)