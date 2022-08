Mỹ kêu gọi đóng cửa nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu

(VTC News) -

Thông tin này được người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với báo chí hôm 30/8.

Hôm 29/8, một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ thừa nhận các lực lượng Ukraine có thể đã tấn công khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhưng khẳng định rằng điều này chỉ nhằm đáp trả hỏa lực của Nga phóng từ nhà máy.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị quân đội Ukraine nã pháo trở lại. Ba quả đạn rơi trong khu vực một tòa nhà đặc biệt của nhà máy Zaporizhzhia và 5 quả khác rơi xuống đối diện một trạm bơm, nơi cung cấp hệ thống làm mát cho một trong các lò phản ứng.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm ở bờ sông Dnepr cạnh thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt. Zaporizhzhia nằm dưới sự bảo vệ của quân đội Nga kể từ hồi tháng 3.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang chuẩn bị đến thăm nhà máy Zaporizhzhia trong tuần tới để đánh giá về tính an toàn của cơ sở này. IAEA sẽ tìm cách đánh giá mức độ an toàn của nhà máy và giải quyết bất kỳ vấn đề an ninh xuất hiện trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo người đứng đầu chính quyền khu vực Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky, các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine có thể dẫn đên tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), gây hậu quả tương đương với thảm kịch Chernobyl và Fukushima. ô nhiễm phóng xạ.

"Trong trường hợp phóng xạ bị phát tán, hậu quả sẽ rất thảm khốc không chỉ đối với vùng Zaporizhzhia. Đó sẽ là tình huống tương đương với những gì đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và ở Fukushima", ông Yevgeny Balitsky cảnh báo.

Ông Yevgeny Balitsky cũng nói rằng tai nạn xảy ra tại Zaporizhzhia từ các cuộc pháo kích liên tục của quân đội Ukraine có thể trở thành thảm họa đối với châu Âu, và bức xạ có thể lan tới kênh Crimea và biển Đen.