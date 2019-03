Mỹ kêu gọi các nước tiếp tục áp đặt và thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên

Theo Hãng tin Nhật Bản NHK, tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra vào hôm qua (14/3) ở New York, Mỹ, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên ông Stephen Biegun đã kêu gọi các quốc gia tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Mỹ đang thể hiện quyết tâm cứng rắn trong việc duy trì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Tại phiên tranh luận, ông Stephen Biegun đã giải thích về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Việt Nam vào tháng trước, đồng thời yêu cầu các nước thành viên tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt đó cho đến khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc, ông Koro Bessho cho rằng chính quyền Mỹ đang thể hiện quyết tâm cứng rắn trong việc duy trì các biện pháp trừng phạt.

Phiên thảo luận diễn ra sau khi nhóm các chuyên gia tại Liên hợp quốc hôm 12/3 đưa ra cáo buộc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt thông qua các cuộc tấn công mạng vào thị trường tiền ảo các nước châu Á và trao đổi hàng hóa bằng đường biển.

(Nguồn: NHK)

Hoàng Nguyễn/VOV