Mỹ kết án 11 năm tù kẻ lạm dụng trẻ em tại TP.HCM

(VTC News) -

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ngày 31/3, Paul Bodner bị Tòa án quận Bắc California kết án 11 năm tù giam, vì ba lần phạm tội “du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp” và một lần phạm tội “thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp tại nước ngoài”.

Vụ việc được Văn phòng cơ quan điều tra An ninh nội địa tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM (HSI) phối hợp điều tra cùng Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa sân bay quốc tế San Francisco và Bộ Công an Việt Nam.

Khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2019, Bodner đã thực hiện các chuyến đi thường niên đến Việt Nam nhằm mục đích gặp gỡ các bé trai. HSI trong quá trình phỏng vấn các nạn nhân biết được Bodner đã sử dụng tên giả là “Kevin” để kết bạn với các bé trai tại một trung tâm thể thao địa phương, sau đó mời các em về phòng khách sạn chơi và chụp hình, lạm dụng các em. Đối tượng cũng dùng tiền và quà tặng để khiến các em tin tưởng, im lặng, hòng tránh bị phát giác và truy tố.

Tháng 1/2020, Bodner bị bắt giữ, đồng thời nơi cư trú của Bodner tại khu vực vịnh San Francisco bị khám xét. Quá trình tố tụng hình sự, phân tích tin nhắn và các liên lạc qua mạng xã hội của Bodner với nạn nhân cho thấy Bodner đã cố ý giả mạo bằng chứng và khuyến khích nhân chứng nói dối về tuổi. Bodner đã nhận tội vào tháng 6/2021.

Theo Quyền Tổng Lãnh sự Mỹ Robert Greenan, vụ án là một lời cảnh tỉnh đáng tiếc rằng những tội phạm tình dục trẻ em vẫn tiếp tục nhắm đến những đối tượng dễ bị tổn thương tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.