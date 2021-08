Mỹ - Indonesia tổ chức ‘đối thoại chiến lược’, cam kết tự do hàng hải Biển Đông

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, hôm 3/8, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khởi động “đối thoại chiến lược” giữa hai nước. Ngoại trưởng hai nước “bày tỏ quan điểm chung về an ninh hàng hải”, cam kết “bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và tiếp tục hợp tác trong an ninh mạng và ngăn chặn tội phạm mạng”.

Thảo luận về các bước phục hồi sau đại dịch COVID-19, Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng Washington đã tài trợ 8 triệu liều vaccine cho Indonesia và hai nước cũng đang làm việc, hợp tác cùng nhau trong vấn đề máy thở oxy và phương pháp điều trị.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Indonesia cũng cam kết hợp tác trong vấn đề biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương giữa hai quốc gia.

“Indonesia là đối tác dân chủ mạnh mẽ của Mỹ. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau trên nhiều mặt trận”, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, cho biết Washington đánh giá cao tiếng nói mạnh mẽ của Jakarta trong ASEAN.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho rằng, mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Indonesia sẽ là "chìa khóa quan trọng cho sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực”. Bà cho biết, Mỹ là một trong những đối tác quan trọng của ASEAN trong việc triển khai chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

“Tôi và Chính phủ Indonesia hy vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương với Mỹ từ y tế, giáo dục, đến kinh tế và hơn thế nữa”, Ngoại giao Retno Marsudi cho hay.

Mỹ và Indonesia thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược” vào năm 2015. Indonesia là quốc gia và nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN.