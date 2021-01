Mỹ hoãn kế hoạch hủy niêm yết ba công ty Trung Quốc

Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã bỏ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của 3 công ty viễn thông Trung Quốc là China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd và China Unicom Hong Kong Ltd.

Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã bỏ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của 3 công ty viễn thông Trung Quốc là China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd và China Unicom Hong Kong Ltd.

Bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một tuyên bố ngày 4/1, NYSE cho biết đã đưa ra quyết định trên sau khi tham vấn thêm với các cơ quan quản lý liên quan của Mỹ.

Ngay sau đó, cổ phiếu của 3 công ty viễn thông nói trên niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng, trong đó China Unicom tăng 9%, trong khi China Mobile và China Telecom mỗi công ty tăng 7%.

Trước đó, ngày 1/1 vừa qua, NYSE đã bắt đầu quá trình hủy niêm yết chứng khoán của 3 công ty viễn thông nói trên của Trung Quốc, sau khi Tổng thống Donald Trump vào tháng 11/2020 ra lệnh cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc mà Washington nói là do quân đội sở hữu hoặc kiểm soát.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích hành động này của NYSE, cho rằng đó là bước đi "không khôn ngoan."

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump thông qua sắc lệnh cấm đầu tư vào các công ty Trung Quốc nhằm gây sức ép với Bắc Kinh.

Lệnh này cấm các nhà đầu tư Mỹ mua và bán cổ phần của các công ty Trung Quốc được giới chức Lầu Năm Góc xác định là có liên quan tới quân đội nhà nước Trung Quốc.

Lệnh này phù hợp với luật năm 1999 quy định Bộ Quốc phòng Mỹ về lập danh sách các công ty quân sự Trung Quốc.

Lầu Năm Góc cho đến nay đã đưa 35 công ty vào danh sách này, bao gồm công ty dầu khí CNOOC Ltd và nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc là Semiconductor Manufacturing International Corp.

Trung Quốc đã lên án lệnh cấm đó và tuyên bố sẽ đáp trả Washington bằng việc thiết lập một danh sách tương tự.

Trong 10 năm gần đây, nhiều công ty Trung Quốc - đặc biệt là các công ty công nghệ - đã lựa chọn niêm yết trên sàn NYSE hoặc Nasdaq, bên cạnh IPO tại các sàn giao dịch trong nước như Thâm Quyến hay Thượng Hải.