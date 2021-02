Mỹ hẹn trả nợ WHO

(VTC News) -

“Hôm nay tôi rất vui mừng được xác nhận là cho đến cuối tháng này, Mỹ dự định sẽ trả hơn 200 triệu USD liên quan đến các nghĩa vụ hiện có với WHO”, ông Blinken nói tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 17/2.

“Đây là một bước chủ chốt trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính thành viên WHO của chúng tôi, điều này phản ánh cam kết mới của chúng tôi, đảm bảo WHO có sự hỗ trợ cần thiết nhằm dẫn dắt phản ứng toàn cầu đối với đại dịch”, ông nói thêm.

Mỹ sẽ trả 200 triệu USD cho WHO trước tháng 3, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 17/2 thông báo. (Ảnh minh họa)

“Mỹ tin rằng chủ nghĩa đa phương, Liên hợp quốc, WHO là thiết yếu, không chỉ trong việc phản ứng quốc tế hiệu quả về y tế và nhân đạo đối với COVID-19, mà còn nhằm tăng cường khả năng và an ninh y tế toàn cầu, mạnh mẽ hơn cho tương lai”, Ngoại trưởng Mỹ bình luận.

Ông Blinken cũng cho biết Washington sẽ hỗ trợ tài chính đáng kể cho COVAX, sáng kiến nhằm phân phối vaccine đến các quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tái gia nhập WHO hồi tháng 1/2021, trong bối cảnh ông Biden kí một loạt sắc lệnh hành pháp đảo ngược các chính sách của người tiền nhiệm.

Cựu Tổng thống Donald Trump cắt khoản quỹ đóng góp cho WHO và bắt đầu thủ tục rút khỏi tổ chức sau khi cáo buộc tổ chức này là “tập trung vào Trung Quốc”, “che đậy việc virus lây lan”, và chỉ trích Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trung Quốc, EU, Nga, Iran và một số nước khác đã chỉ trích quyết định của Mỹ.

Trước đó, Mỹ là nước đóng góp quỹ nhiều nhất cho WHO. Mỹ góp khoảng 212 đến 513 triệu USD cho WHO mỗi năm, trong đó có 453 triệu USD năm 2019. Đóng góp nhiều thứ hai là quỹ Bill and Melinda Gates của vợ chồng tỷ phú Bill Gates, với 531 triệu USD cho WHO trong vòng 2 năm qua.