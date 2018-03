Mỹ, Hàn Quốc sẽ nối lại tập trận chung, bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên

Hàn Quốc xác nhận binh sĩ nước này sẽ tập trận chung với Mỹ để phát triển một kế hoạch tác chiến đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận Giải pháp Then chốt và Người bảo vệ Tự do Ulchi nhằm phát triển Chiến lược 4D, gồm phát hiện, làm gián đoạn, phá hủy và phòng thủ, đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong báo cáo gửi quốc hội hôm nay, Yonhap đưa tin.

Video: Đệ nhất phu nhân triều tiên bất ngờ xuất hiện tại lễ duyệt binh

Báo cáo không đề cập đến cuộc tập trận chung Đại bàng Non hay kế hoạch cụ thể của Giải pháp Then chốt và Người bảo vệ Tự do Ulchi, thường diễn ra vào mùa hè. Mỹ, Hàn Quốc thường tổ chức Giải pháp Then chốt, Đại bàng Non vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.

Hai nước năm nay nhất trí hoãn các cuộc tập trận thường niên cho đến sau khi thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang và thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic kết thúc, dự kiến vào giữa tháng 3.

Triều Tiên từ lâu đã kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung, hoạt động bị Bình Nhưỡng coi là chuẩn bị cho chiến tranh. Trung Quốc và Nga đứng về phía Triều Tiên, cho rằng Mỹ, Hàn Quốc dừng tập trận chung là "lối tắt" giúp giảm căng thẳng trên bán đảo.

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận đảng Lao động Triều Tiên, ngày 19/2 đăng bài bình luận cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu căng thẳng tái xuất hiện bán đảo Triều Tiên.

