Mỹ công bố chính thức rút khỏi WHO

Hôm 7/7, Liên hợp quốc xác nhận thông tin việc Mỹ sẽ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 6/7/2021. Thông tin này được Liên hợp quốc công bố sau khi nhận được thông báo về quyết định rút khỏi tổ chức này của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đã đưa ra quyết định này hơn 1 tháng trước. Theo đó, 1 năm sau khi thông báo gửi lên WHO, Mỹ sẽ chính thức rút khỏi tổ chức này, đồng thời Washington phải hoàn thành nghĩa đóng góp cho WHO. Theo trang web của WHO, Mỹ còn nợ WHO hơn 200 triệu USD khoản phí đóng góp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, một quan chức thuộc bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận việc chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc thông báo việc Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Dân chủ Bob Menendez cũng xác nhận rằng Quốc hội Mỹ đã nhận được thông báo về vấn đề này.

Sau hơn 70 năm là thành viên, Mỹ rời WHO trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc về đại dịch COVID-19. Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích WHO, lên án tổ chức này phản ứng chậm trước đại dịch và là “con rối” của Trung Quốc. Tuy nhiên, WHO đã bác bỏ những cáo buộc của ông Trump.

Quyết định của Tổng thống Trump có thể bị đảo ngược trước khi nó có hiệu lực, nếu đương kim Tổng thống Mỹ bị đánh bại bởi đối thủ đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden, trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

“Người Mỹ an toàn hơn khi Mỹ tham gia vào việc tăng cường sức khỏe toàn cầu. Vào ngày đầu tiên làm Tổng thống, tôi sẽ đưa Mỹ tham gia lại WHO và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng tôi trên trường thế giới”, ông Joe Biden cho biết trên Twitter.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump cũng rút khỏi một loạt các tổ chức như Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, UNESCO, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông cũng đã cắt giảm tài trợ cho quỹ dân số Liên hợp quốc và cơ quan Liên hợp quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine.