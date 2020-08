Mỹ đình chỉ thỏa thuận dẫn độ và thuế với Hong Kong

Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi thông báo, cho biết quyết định này nằm trong phản ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính Hong Kong.

“Những bước đi này nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi liên quan đến quyết định của Trung Quốc trong việc áp đặt luật an ninh đối với Hong Kong. Quyết định đó của Bắc Kinh đã phá hủy các quyền tự do của người dân Hong Kong”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết.

Mỹ đình chỉ các thỏa thuận dẫn độ và thuế với Hong Kong. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã xác định Hong Kong không còn đủ điều kiện để tiếp tục được hưởng đối xử ưu đãi từ Mỹ. Ba thỏa thuận Mỹ đình chỉ bao gồm việc chuyển giao những người đào tẩu, trao đổi tù nhân bị kết án và miễn thuế đối ứng đối với thu nhập từ vận chuyển quốc tế.

Trước đó, chính quyền Mỹ cũng đã chấm dứt các đặc quyền thương mại và thương mại đặc biệt đối với Hong Kong và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Hong Kong và Trung Quốc liên quan đến việc thực thi luật an ninh mới.

Trước Mỹ, các nước như Canada, Australia, Anh, New Zealand và Đức cũng đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh mà Trung Quốc đại lục ban hành đối với đặc khu hành chính này.

Sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong hôm 30/6, Mỹ và các nước châu Âu chỉ trích, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo.