Mỹ điều khu trục hạm USS John S. McCain đến Biển Đông

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của nước này được điều đến Biển Đông để khẳng định các quyền tự do hàng hải ở vùng biển này.

“Hoạt động này phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm duy trì các quyền tự do hàng hải hợp pháp ở vùng biển được luật pháp quốc tế công nhận”, thông báo của Hải quân Mỹ cho hay.

Theo Hải quân Mỹ, tất cả các tương tác với lực lượng quân sự nước ngoài của lực lượng Hải quân Mỹ đều phù hợp với các quy tắc quốc tế và không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải ở khu vực.

Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain tiến hành hoạt động tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông. (Ảnh: Defpost)

“Các yêu sách hàng hải trái pháp luật và sâu rộng ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại và và tự do phát triển kinh tế của các quốc gia ven Biển Đông”, thông cáo của Hải quân Mỹ nhấn mạnh.

Washington thách thức các yêu sách hàng hải phi lý trên toàn thế giới, trong đó có những yêu sách chủ quyền trái luật pháp quốc tế của Bắc Kinh ở Biển Đông trong thời gian qua. Mỹ cho rằng, Công ước Luật Biển năm 1982 quy định một số quyền tự do hoạt động ở các vùng biển hợp pháp cho tất cả các quốc gia.

Thời gian gần đây, khu trục hạm USS John S. McCain nhiều lần xuất hiện ở Biển Đông. Hôm 20/11, trên Twitter, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ công bố một số hình ảnh với chú thích thủy thủ trên khu trục hạm USS John S. McCain thể hiện kỹ năng trong cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông. Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu HMAS Ballarat của Hải quân Australia.

Trước đó, ngày 9/10, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho hay, khu trục hạm USS John S. McCain đã thực hiện tuần tra duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông, đặc biệt quanh các vùng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Hải quân Mỹ nhấn mạnh, hoạt động của tàu khu vực USS John S. McCain ở Biển Đông nhằm “chứng minh vùng biển này không nằm trong những gì Trung Quốc có thể tuyên bố hợp pháp là lãnh hải của họ".