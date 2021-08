Mỹ điều 33 máy bay C-17 giải cứu 20.000 công dân mắc kẹt sân bay Kabul

(VTC News) -

Hôm 23/8, CNN dẫn nguồn tin cho hay, Mỹ lên kế hoạch điều 33 chiếc máy bay C-17 thuộc không quân nước này tới sân bay quốc tế Hamid Karzai trong 24 giờ tới. Theo đó, mỗi máy bay vận tải phản lực 4 động cơ cỡ lớn này có khả năng chở 400 hành khách rời khỏi Kabul.

Điều này sẽ giúp vận chuyển số lượng lớn người Mỹ đang mắc kẹt tại sân bay – khoảng 20.000 người. Những người này đang cố gắng thoát khỏi Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát vào tuần trước.

Hàng chục máy bay C-17 được điều động để giải cứu 20.000 công dân Mỹ mắc kẹt sân bay Kabul. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Washington đang thay đổi chính sách trong việc phân loại, diện đối tượng sẽ được vào sân bay. Bắt đầu từ 23/8, chỉ công dân Mỹ - người có thẻ xanh và công dân các nước NATO mới được phép qua cổng sân bay.

Nguồn tin cho biết những người nộp đơn cho chương trình Thị thực nhập cư đặc biệt (SIV) của Mỹ - vốn dành cho những người Afghanistan làm việc cho lực lượng và cơ quan chính phủ Mỹ, sẽ không được phép vào sân bay.

Taliban đang giúp sàng lọc diện người tìm cách vào sân bay, bằng cách kiểm tra giấy tờ của họ. Chỉ các thành viên gia đình như vợ/chồng và con cái của công dân Mỹ hoặc NATO đủ điều kiện mới có thể được đưa phép vào sân bay.

Nguồn tin CNN cho biết, ngay cả khi có những hạn chế mới, hàng nghìn người Afghanistan, chủ yếu là nam giới, “không có giấy tờ tùy thân”, vẫn ở lại sân bay.

Sân bay ở thủ đô Kabul đã trở thành tâm điểm hỗn loạn khi hàng vạn người tuyệt vọng muốn chạy trốn khỏi Afghanistan, trong đó có các nhân viên quốc tế, các thông dịch viên Afghanistan và những người phụ nữ của đất nước này hiện đang gặp nguy hiểm dưới thời Taliban.

Sân bay này hiện do quân đội Mỹ kiểm soát và đảm bảo an ninh, trong nỗ lực sơ tán hàng chục nghìn người tìm cách rời khỏi đất nước. Trước tình trạng hỗn loạn ở sân bay Kabul, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đã bắt đầu "có một số thay đổi" trong nỗ lực sơ tán người dân, bao gồm mở rộng vành đai an ninh xung quanh sân bay.

Taliban cáo buộc Mỹ không thể ổn định tình hình tại sân bay Kabul. "Với tất cả sức mạnh và cơ sở vật chất của mình, Mỹ không thể mang lại trật tự cho sân bay. Cả đất nước hòa bình và yên ổn, chỉ có hỗn loạn ở sân bay Kabul", quan chức Taliban Amir Khan Mutaqi cho biết hôm 22/8.