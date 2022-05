Mỹ đề xuất bán tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ

(VTC News) -

Thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là trị giá khoảng 300 triệu USD, dự kiến ​​sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa các đồng minh NATO. Tuy nhiên, thỏa thuận được đề xuất không phải là một phần của thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD mà Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm từ năm 2021 để mua 40 máy bay phản lực F-16 và 80 bộ nâng cấp phi đội hiện có. Quy trình thông báo không chính thức của chính quyền Mỹ cho phép các thành viên Quốc hội xem xét giao dịch và phản hồi trước khi giao dịch được hoàn tất.

Tổng thống Mỹ đề xuất Quốc hội bật đèn xanh bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Eurasia

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua và triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 do Nga sản xuất đã khiến Mỹ hủy việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho nước này vào năm 2019 do lo ngại hệ thống radar của Nga sẽ do thám máy bay. Động thái này đã gặp phải sự phản đối của một số nhà lập pháp Mỹ. Bảy nhóm vận động tập trung vào lợi ích của Mỹ ở Địa Trung Hải và Trung Đông cũng đã thúc ép Quốc hội “áp dụng biện pháp giám sát chặt chẽ nhất đối với bất kỳ thương vụ tiềm năng nào” đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Karen Donfried, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng tỏ mình là một đồng minh quan trọng, hữu ích và chiến lược của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã nêu vấn đề mua F-16 với người đồng cấp Mỹ trong một cuộc điện đàm hồi tháng 3. Các quan chức hàng đầu ở Ankara xác nhận rằng các cuộc đàm phán về F-16 đang tiến triển tích cực.

Thỏa thuận nguyên tắc giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận vũ khí báo hiệu một sự cải thiện trong mối quan hệ song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Nếu gói này được thông qua, nó sẽ tạo ra động lực tích cực và sẽ được coi là một tín hiệu mạnh mẽ để cải thiện mối quan hệ đồng minh.