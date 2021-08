Mỳ chua cay Hảo Hảo, mỳ bò gà Thiên Hương bị cảnh báo mức ‘rủi ro nghiêm trọng’

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chia sẻ với VTC News chiều 30/8.

Ông Nam cho biết, hàng năm, Liên minh Châu Âu (EU) đều gửi cảnh báo đối với các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi vi phạm quy định của EU đến các quốc gia xuất khẩu (trong đó có Việt Nam) thông qua hệ thống cảnh báo nhanh RASFF.

TS Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam.

Sau khi nhận được cảnh báo của EU từ hệ thống cảnh báo nhanh RASFF, ngày 28/8, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 160 và 161 gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) và 2 doanh nghiệp liên quan thông báo nội dung chính của hai cảnh báo.

Kết quả phân tích Ethylene Oxide trên hệ thống cảnh báo RASFF số 2021.4233 là 0,066 mg/kg liên quan đến mì tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và số 2021.4177 là 0,052 mg/kg liên quan đến mì khô vị bò gà của Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương.

“Theo chỉ thị số 91/414/EEC của EU, hàm lượng Ethylene Oxide trong các loại thực phẩm này phải dưới 0,05 mg/kg. Như vậy, theo quy định của EU thì 2 sản phẩm này bị cảnh báo ở mức Rủi ro nghiêm trọng (serious risk) nên phải thu hồi, tiêu huỷ”, ông Nam nhấn mạnh.

Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) ngày 20/8 thông báo, một số lô mỳ ăn liền nhãn hiệu Hảo Hảo và miến Good đang bị thu hồi do có chứa chất Ethylene Oxide. Ethylene Oxide là chất không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở thị trường Liên minh châu Âu (EU) mà Ireland là thành viên.

Trong danh sách thu hồi của FSAI có 3 sản phẩm, thì hai trong số này là của Acecook Việt Nam là lô hàng mỳ tôm chua cay Hảo Hảo có hạn sử dụng đến ngày 24/9/2022 và miến Good, hạn dùng tới ngày 10/11/2022. Ngoài ra, mỳ hải sản Yato của Trung Quốc, hạn dùng tới 30/11/2022 cũng bị Ireland thu hồi.

Theo FSAI, việc tiêu thụ sản phẩm bị nhiễm Ethylene Oxide không gây nguy hiểm cấp tính, nhưng có thể có các vấn đề về sức khoẻ nếu sử dụng sản phẩm trong thời gian dài. Do đó, cơ quan này khuyến cáo cần hạn chế tối đa với việc tiếp xúc với chất này.

Ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục nhận được thông tin cảnh báo về việc Liên minh châu Âu (EU) đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken - and beefspices", nhà sản xuất: Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương, địa chỉ: số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 02, Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM, tại thị trường Na Uy.

Lý do thu hồi là sản phẩm có chứa 0,052mg/kg - ppm ethylene oxide, vi phạm chỉ thị số 91/414/EEC của EU.

Cục An toàn thực phẩm cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời thông tin tới người tiêu dùng. Tại Việt Nam, hiện chưa có thông báo liên quan đến sản phẩm cùng nhãn hiệu này lưu hành ở trong nước.