Mỹ chia sẻ công nghệ năng lượng hạt nhân với Philippines

(VTC News) -

Theo thông tin văn phòng của bà Harris gửi cho các phóng viên vào tối 20/11 (giờ địa phương), trong chuyến thăm đến Manila, Philippines, một trong những sáng kiến ​​mà Phó Tổng thống Mỹ dự kiến ​​sẽ đưa ra là khởi động các cuộc đàm phán về “Thỏa thuận 123” – thỏa thuận Mỹ đưa ra cùng các đồng minh cho hoạt động hợp tác năng lượng hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, dựa trên Mục 123, Đạo luật Năng lượng Nguyên tử của nước này, Thỏa thuận 123 đề cập đến các tiêu chuẩn mà các đối tác khi hợp tác năng lượng hạt nhân cần tuân thủ, bên cạnh đó tránh việc sử dụng thỏa thuận cho mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Philippines về thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân sẽ được khởi động bằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Manila. (Ảnh: Yahoo Finance)

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, điều quan trọng là Philippines và Mỹ bắt đầu đàm phán về Thỏa thuận 123 để Mỹ có thể xuất khẩu vật liệu và thiết bị hạt nhân.

“Thỏa thuận 123 là cơ sở pháp lý mà Mỹ cần mở rộng hợp tác, bao gồm các thỏa thuận để đảm bảo rằng hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự được bảo vệ chống lại việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Cơ sở Đạo luật An ninh Quốc gia của chúng tôi yêu cầu một thỏa thuận như vậy trước khi có thể tiến hành hợp tác dân sự", quan chức Mỹ nói.

“Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi đang bắt đầu quá trình đó với Philippines, và sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ có thể tiến tới hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự. Đây là điều sẽ quan trọng đối với cả các vùng khí hậu ở Philippines, an ninh năng lượng ở Philippines và tất nhiên là hàng xuất khẩu của Mỹ sẽ mang lại lợi ích chung cho chúng tôi”, ông nói thêm.

Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ (OVP) cũng cho biết việc khởi động đàm phán Thỏa thuận 123 là dấu hiệu cho thấy siêu cường toàn cầu này cam kết giải quyết các vấn đề năng lượng của Philippines.

“Mỹ cam kết hợp tác với Philippines để tăng cường an ninh năng lượng và triển khai công nghệ lò phản ứng hạt nhân tiên tiến nhanh nhất có thể, khi các điều kiện an toàn và an ninh cho phép, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tải cơ bản lớn của Philippines", OVP Mỹ nói.

“Việc triển khai như vậy sẽ hỗ trợ cả mục tiêu an ninh năng lượng và khí hậu, cũng như hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp ở cả hai quốc gia”, nó nói thêm.

Các quan chức Philippines trong những tháng gần đây dường như đang nghiêng về năng lượng hạt nhân khi nói đến giải quyết vấn đề về điện. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phát biểu trong Thông điệp liên bang vào ngày 25/7 rằng có lẽ đã đến lúc Philippines phải xem xét lại chính sách nhà nước về năng lượng hạt nhân.

Trong Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa kết thúc tại Bangkok, Thái Lan, Marcos cũng ngụ ý rằng ông sẵn sàng hợp tác với Pháp về năng lượng hạt nhân, nhắc đến kinh nghiệm lâu năm của Pháp trong lĩnh vực nói trên.

Bà Harris, người đã đến Manila vào tối 20/11, dự kiến ​​sẽ gặp ông Marcos trong một cuộc gặp song phương kéo dài vào ngày 21/11.