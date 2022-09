Mỹ cấp thị thực cho phép Ngoại trưởng Nga tới dự họp Liên Hợp Quốc

(VTC News) -

Theo lá thư đề ngày 2/9 của Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia gửi Tổng Thư ký Antonio Guterres, Moskva đã đề nghị Mỹ cấp 56 thị thực. Đến ngày 13/9, Mỹ đã phê duyệt 24 thị thực.

Trong thư, ông Nebenzia cũng nhấn mạnh rằng, phi hành đoàn của máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov vẫn chưa nhận được thị thực. Hiện chưa rõ Mỹ đã cấp thị thực cho phi hành đoàn của Nga hay chưa và liệu ông Lavrov có đến New York bằng máy bay thương mại hay không.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận. Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bắt đầu vào ngày 20/9.

Theo thỏa thuận về nơi đặt trụ sở của Liên hợp quốc năm 1947, Mỹ được đề nghị cấp thị thực cho các nhà ngoại giao nước ngoài tới Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Washington nói rằng nước này có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh, lo ngại khủng bố hoặc các lý do chính sách đối ngoại.

Liên hợp quốc đầu tháng này nói rằng họ đang trao đổi với Mỹ về vấn đề thị thực cho người Nga.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga gia tăng căng thẳng sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điện Kremlin ngày 13/9 nói rằng Mỹ đã “vi phạm nghĩa vụ” khi không cấp thị thực cho toàn bộ phái đoàn Nga.