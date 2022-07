Mỹ cân nhắc hỗ trợ chiến đấu cơ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga

Đây được đánh giá là một động thái sẽ mở rộng đáng kể sự can thiệp của phương Tây vào cuộc chiến ở Ukraine.

Tướng Charles Q. Brown Jr., Tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết mặc dù ông sẽ không đưa ra thông tin về loại máy bay có thể được chuyển giao nhưng những cuộc trao đổi đang diễn ra về việc làm thế nào để tăng cường sức mạnh cho lực lượng Ukraine, trong đó bao gồm cung cấp các máy bay chiến đấu mới. Không quân Ukraine hiện lép vế trước Nga kể từ khi cuộc chiến bùng nổ ngày 24/2.

Tiêm kích F-16. (Ảnh: Reuters)

Ông Brown cho biết có một số khả năng được cân nhắc, trong đó có việc cung cấp các tiêm kích do Mỹ sản xuất hoặc một số tiêm kích được sản xuất ở châu Âu. Những lựa chọn này bao gồm tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất, Rafale do Pháp sản xuất và Eurofighter Typhoon được sản xuất bởi các công ty của một số quốc gia.

Những cuộc thảo luận về chủ đề này đã đánh dấu sự dịch chuyển so với giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi mà chính quyền Tổng thống Biden loại trừ việc tạo điều kiện cho một thỏa thuận cung cấp một số tiêm kích MiG của Ba Lan cho Ukraine và đổi lại là các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết hồi tháng 3 rằng một đề xuất như vậy "không hợp lý" và có thể làm dấy lên nguy cơ căng thẳng leo thang. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các đồng minh châu Âu đã "bật đèn xanh" cho việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng Mỹ muốn tránh xung đột trực tiếp với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley cho biết phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ, cả trong tương lai gần và trong kịch bản cuộc xung đột với Nga kéo dài nhiều năm. Ông Austin chỉ rõ, ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden hiện nay vẫn là cuộc chiến pháo binh của quân đội Ukraine đang diễn ra ở phía Đông nước này.

"Hiện nay, chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ họ thành công trong cuộc chiến đang diễn ra và triển khai những hệ thống vũ khí cần thiết để giành chiến thắng".