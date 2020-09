Mỹ cấm bán hàng chứa công nghệ Mỹ cho Huawei

Từ hôm nay 15/9, tất cả nhà cung cấp của Huawei trên khắp thế giới sẽ phải dừng bán hàng cho Huawei nếu sản phẩm của họ chứa công nghệ Mỹ. Đây là lệnh thực thi theo thông báo đã được Bộ Thương mại Mỹ nêu ra từ hôm 17/8 khi Washington siết chặt các hạn chế đối với việc Huawei tiếp cận công nghệ của nước này.

Các nhà cung cấp của Huawei bị cấm bán các sản phẩm có công nghệ Mỹ cho hãng này.

Cũng theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, nhà cung cấp của Huawei trên khắp thế giới nếu muốn tiếp tục làm ăn với Huawei, họ cần xin được giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Mỹ có đưa ra nhượng bộ hay áp dụng biện pháp nào nhẹ tay hay không nếu các bên nộp đơn xin phép tiếp tục làm ăn.

Hồi tháng 5, Mỹ hạn chế các nhà sản xuất không phải của Mỹ chế tạo bất kỳ sản phẩm nào cho Huawei và HiSilicon (công ty con của Huawei) nếu các nhà sản xuất này có sử dụng thiết bị của Mỹ.

Trước đó, Washington vào tháng 5/2019 đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, hạn chế.

Mỹ công bố những hạn chế mới đối với nhập khẩu hàng may mặc đến từ Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong một diễn biến khác, chính quyền Trump hôm 14/9 cũng đã công bố những hạn chế mới đối với nhập khẩu hàng may mặc, sản phẩm tóc và hàng công nghệ từ một số công ty Trung Quốc, cho rằng nhiều công ty đã sử dụng lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương để sản xuất các sản phẩm của họ.

Các biện pháp hạn chế này sẽ cho phép các nhân viên hải quan Mỹ bắt giữ và có khả năng tiêu hủy hàng hóa được đưa vào Mỹ từ các công ty hoặc tổ chức có tên ở Tân Cương. Đồng thời cũng nhắm vào tất cả các sản phẩm được người lao động từ Trung tâm giáo dục và đào tạo nghề số 4 ở huyện Lop, Tân Cương làm ra. Trung tâm này cũng cung cấp lao động tù nhân cho các cơ sở sản xuất gần đó.

Các biện pháp này của chính quyền Trump sẽ hạn chế các sản phẩm làm từ tóc được sản xuất tại Khu công nghiệp sản phẩm tóc của huyện Lop; quần áo do Công ty sản xuất hàng may mặc Yili Zhuowan và Công ty thương mại và kinh doanh Baoding LYSZD sản xuất và chế biến bởi Công ty bông và lanh Junggar; cùng với đó là các bộ phận máy tính do công ty Hefei Bitland Information Technology sản xuất.

Phát biểu trong cuộc họp báo với các phóng viên hôm 14/9, các quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết biện pháp rộng hơn đang được cân nhắc và có thể sẽ sớm được công bố.