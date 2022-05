Mỹ bất ngờ mời lãnh đạo Thái Bình Dương đến Nhà Trắng

(VTC News) -

Thông tin này được Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Kurt Campbell đưa ra trong khuôn khổ hội nghị kinh doanh Mỹ - New Zealand diễn ra tại Auckland (New Zealand) hôm 2/5.

Theo ông Kurt Campbell, việc mời lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương đến thăm Nhà Trắng là động thái của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường mối quan hệ với các quốc đảo ở khu vực.

Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Kurt Campbell.

"Để Mỹ hoạt động hiệu quả ở Thái Bình Dương, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa trên những lĩnh vực quan trọng và có ý nghĩa với người dân nơi đây", ông Kurt Campbell cho hay.

Theo ông Kurt Campbell, chính quyền Biden sẽ làm việc với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) để tài trợ cho các dự án trong khu vực, cũng như khôi phục chương trình tình nguyện Đoàn Hòa bình (Peace Corps) cho khu vực này.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ tăng cường hỗ trợ cam kết đa phương thông qua Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương (PIF).

Ngoài việc tăng cường ngoại giao với các quốc đảo Thái Bình Dương, điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kurt Campbell cũng nhấn mạnh Mỹ cũng muốn hợp tác khu vực sâu hơn với New Zealand, Australia, Nhật Bản, Anh, Pháp...

Thông điệp của ông Kurt Campbell được đưa ra trong bối cảnh Washington quan ngại trước các tác động an ninh ở khu vực khi Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện của mình. Mới đây, Trung Quốc ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon.

Việc Trung Quốc và Solomon ký thỏa thuận này dấy lên lo ngại về việc có thể mở ra cánh cửa cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương.

Thỏa thuận an ninh giữa quần đảo Solomon và Trung Quốc được xem là lý do buộc Mỹ cử phái đoàn của nước này - do ông Kurt Campbell, và ông Daniel Kritenbrink - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dẫn đầu thực hiện chuyến đi đến khu vực.

Trong cuộc họp với Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare và quan chức cấp cao của Solomon hôm 22/4, phía Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm thiết lặp căn cứ quân sự ở quần đảo Solomon theo thỏa thuận gần đây của nước này với Trung Quốc.

Mỹ và Australia từ lâu đã lo ngại về khả năng Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự, xây dựng căn cứ hải quân ở Nam Thái Bình Dương và cho phép hải quân của nước này phát huy sức mạnh vượt xa biên giới của mình.