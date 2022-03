Mỹ bất ngờ loại biên loạt ​​tuần dương mang tên lửa dẫn đường

(VTC News) -

Đây là một phần trong việc điều chỉnh, đảm bảo chi tiêu quốc phòng của Nhà Trắng. Quốc hội Mỹ hiện chưa tiết lộ thông tin về 5 tàu ​​tuần dương của hải quân Mỹ bị loại biên theo Đạo luật Chi tiêu quốc phòng (NDAA) năm 2022.

“Hải quân đang thực hiện quy trình chính thức được nêu trong đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2022. Năm tàu tuần dương hạm lớp Ticonderoga sẽ ngừng hoạt động trong năm 2022. Lực lượng hải quân sẽ công bố kế hoạch cho việc ngừng hoạt động của các tàu sau khi có thông tin chi tiết", thông cáo của hải quân Mỹ nêu.

(Ảnh minh họa)

Cũng theo đề xuất ban đầu của hải quân Mỹ, 5 tàu tuần dương sẽ rời hạm đội vào tháng 4 này gồm có USS Lake Champlain, USS Hué City, USS Anzio, USS Port Royal, USS San Jacinto.

Hải quân Mỹ hiện có 22 tàu tuần dương, nhiều trong số đó đang được bảo trì dài hạn. Mỹ đang muốn nâng câp các tuần dương hạm này để duy trì sự bổ trợ trong hoạt động tác chiến của đội tàu tuần dương cho nhóm tấn công tàu sân bay.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo hải quân Mỹ báo cáo với Quốc hội nước này rằng, việc kéo dài tuổi thọ của các tàu tuần dương tốn kém và mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

“Việc hiện đại hóa các tàu tuần dương vượt từ 175% đến 200% so với chi phí ước tính, thời gian sửa chữa chậm trễ hàng trăm ngày. Những con tàu này có tuổi hưu chỉ 30 năm, nhưng chúng đã phục vụ hơn 35 năm”, Đô đốc Mike Gilday, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ phát biểu trước Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ năm ngoái.

Trước đó, vào hồi tháng 7 năm ngoái, Mỹ công bố 2 tàu tuần dương hạm được đưa vào diện loại biên vào tháng 2 năm nay gồm USS Vella Gulf và USS Monterey - đồn trú tại căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia. Hai tàu chiến này trở về căn cứ sau đợt triển khai cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến Trung Đông.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành NDAA 2022, qua đó phê duyệt khoản ngân sách 770 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng. NDAA 2022 tăng hơn 5% so với năm trước, trong đó có các khoản chi cho việc tăng 2,7% lương cho quân nhân, mua sắm thêm máy bay và tàu chiến bên cạnh việc xây dựng các chiến lược đối phó với những nguy cơ địa chính trị từ bên ngoài.

Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2022 cũng bao gồm 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine, 4 tỷ USD cho Sáng kiến Phòng thủ châu Âu và 150 triệu USD cho Hợp tác An ninh Baltic. Cũng theo đạo luật này, Mỹ còn dự kiến chi 7,1 tỷ USD cho sáng kiến liên quan tới an ninh khu vực Thái Bình Dương.