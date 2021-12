Mỹ báo động ca mắc COVID-19 tăng vọt ở trẻ em

(VTC News) -

Cơ quan y tế bang New York cho hay, trong 3 tuần qua, số lượng trẻ em nhập viện ở New York do mắc COVID-19 đã tăng gấp 4 lần. Khoảng một nửa số người nhập viện là trẻ em dưới 5 tuổi.

“Những rủi ro của COVID-19 đối với trẻ em đã xuất hiện. Chúng tôi đang cảnh báo người dân New York về sự gia tăng đáng kể gần đây trong số ca nhập viện ở trẻ nhỏ do COVID-19", ủy viên y tế của bang, Tiến sĩ Mary Bassett, cho biết.

Ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở trẻ em tại Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

Nhà dịch tễ học bang California, Tiến sĩ Erica Pan, viết trên Twitter: “Thật không may, New York đang chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhập viện ở trẻ em (chủ yếu ở những trẻ chưa được tiêm chủng)”.

Cơ quan y tế bang New York khuyến cáo các bậc cha mẹ nên bảo vệ “trẻ em từ 5 tuổi trở lên bằng cách tiêm chủng đầy đủ, bảo vệ trẻ em dưới 5 tuổi bằng cách đảm bảo rằng tất cả những người xung quanh đều được tiêm chủng, tiêm liều tăng cường, đeo khẩu trang, tránh đám đông và thường xuyên xét nghiệm”.

Trên toàn bang New York, khoảng 16% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và 71% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

“Xin hãy cho con bạn món quà được bảo vệ bằng vaccine càng sớm càng tốt vì số trường hợp nhiễm virus đang tăng lên nhanh chóng”, Tiến sĩ Erica Pan cho biết thêm.

Số ca bệnh ở tre gia tăng nhanh chóng buộc giới chức ở một số bang ra lệnh chuyển sang hình thức tập trực tuyến sau kỳ nghỉ đông. Khoảng 300 trường học ở Maryland, New Jersey , New Mexico và New York sẽ tiếp tục đóng cửa.

Giám đốc y tế công cộng của California, Tiến sĩ Tomás Aragón, cũng cảnh báo sẽ có sự gia tăng tỷ lệ nhập viện ở bang này trong thời gian tới.

Trong suốt đại dịch, các chuyên gia cho biết trẻ em ít nguy cơ rơi vào ca bệnh nặng khi mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong tuần từ ngày 9 đến ngày 16/12, Học viện Nhi khoa Mỹ báo cáo 169.964 trường hợp COVID-19 ở trẻ em, chiếm 1,8% đến 4,1% bệnh nhân nhập viện.