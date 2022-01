Mỹ bác tin chiến hạm bị tàu Trung Quốc ‘xua đuổi’ gần Hoàng Sa

“Tuyên bố của Trung Quốc về hoạt động này là sai sự thật. Tàu USS Benfold thực hiện Chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOP) lần này phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau đó, tàu tiếp tục hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế”, trung úy Mark Langford, Người phát ngôn Hạm đội 7, tuyên bố.

“Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi về việc coi duy trì tự do hàng hải và sử dụng biển một cách hợp pháp như một nguyên tắc. Nước Mỹ đang bảo vệ quyền của mọi quốc gia được bay qua, đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép, giống như những gì tàu USS Benfold đã làm. Không tuyên bố nào của Trung Quốc có thể ngăn cản chúng tôi”, ông Langford nói..

Tàu khu trục USS Benfold. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn của Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc tuyên bố lực lượng này đã phát hiện và “xua đuổi” một tàu khu trục Mỹ trong khu vực.

“Tuyên bố của Chiến khu Nam bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là động thái mới nhất trong một chuỗi hoạt động của Trung Quốc nhằm bóp méo các hoạt động hợp pháp trên biển của Mỹ, cũng như khẳng định các yêu sách quá mức và phi pháp trên biển của họ đối với các nước láng giềng Đông Nam Á tại Biển Đông”, ông Langford tuyên bố.

Hoạt động của tàu USS Benfold vừa qua là chiến dịch FONOP đầu tiên được Mỹ thực hiện kể từ ngày 8/9/2021, theo USNI News.

Việt Nam luôn khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông của các quốc gia, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

“Việt Nam một lần nữa đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói hôm 14/1.