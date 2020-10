 MWG tuyển thực tập sinh IT: ‘Cơ hội hiếm’ làm 3 tháng kinh nghiệm bằng cả 3 năm

Thực tập ở đây không chỉ cắm mặt vào bàn “coding” mà các bạn trẻ sẽ được luân chuyển các phòng ban, thử sức với 1001 dự án siêu thú vị và thỏa chí học hỏi đúng chất ‘tuổi đôi mươi’.

MWG IT Fresher 2020: Vì sao nên thử?

MWG IT Fresher 2020 là chương trình tuyển dụng và đào tạo thế hệ nhân sự IT tương lai lớn nhất năm của Tập đoàn Thế Giới Di Động, nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên máu lửa, tinh nhuệ phục vụ cho sự phát triển bùng nổ của công ty trong những năm tới. Sinh viên năm cuối, sinh viên mới ra trường nhiệt huyết muốn lăn xả với các dự án công nghệ 4.0, thì nhất định phải nhanh chân lăn vào đây săn tìm cơ hội học hỏi!

MWG IT Fresher năm 2020 dành đến 50 tấm vé cho các sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin

So với 3 mùa trước, mùa tuyển dụng năm nay có thêm loạt lý do khiến các tân binh IT mong chờ từng ngày. “Lò luyện đan” MWG IT Fresher năm nay sẽ dành đến 50 tấm vé cho các thực tập sinh, số lượng gấp đôi các năm trước, nên hãy cứ tự tin ứng tuyển vào tập đoàn bán lẻ năng động số 1 cả nước nhé!

Điều đáng mong chờ nhất là nếu lọt vào danh sách tuyển dụng IT Fresher 2020, các bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc, làm việc và quan trọng là học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia ngành bán lẻ, làm việc với Big Data, hệ thống ERP, hệ thống CRM, lẫn về phần System, Network, Security, … Các sếp toàn những anh chị tuổi trẻ tài cao lại còn cởi mở, nên bạn có thể thỏa sức chia sẻ và thể hiện quan điểm bản thân mình.

Môi trường làm việc năng động trẻ trung, nên chỉ cần sẵn sàng lăn xả từ dự án nhỏ đến lớn và giữ thái độ cầu tiến trong công việc, bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, nhận lương cao, thưởng khủng lên đến 9 tháng thu nhập nay. Năm 2021, MWG sẽ tuyển dụng trên 200 vị trí thuộc khối công nghệ, nên tấm vé ở lại cực kỳ cao.

Thực tập 3 tháng kinh nghiệm bằng 3 năm

“Kim tự tháp ngược” là mô hình quản trị đặc trưng của Thế Giới Di Động. Tại đó, nhân viên xếp vị trí thứ 2, đặt trên cả cổ đông và chỉ sau khách hàng. Với mô hình này, nhân viên được trao quyền, được quyết định thử sức và tự do hành động.

Không gian làm việc sáng tạo, môi trường năng động tại MWG được nhân viên đánh giá cao

Văn hóa trao quyền và cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực sẽ rèn luyện các tân binh trở thành chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Thực tập sinh IT tại Thế Giới Di Động ‘không thiếu đất dụng võ’ khi trước mắt là 1001 dự án, từ quản lý hệ thống vận hành, ERP, CRM, nền tảng clound, ứng dụng AI đến các nền tảng tương tác trên E-commerce…. Thực tập ở đây không phải cắm mặt vào bàn “coding”, mà được luân chuyển các phòng ban, thỏa chí học hỏi các anh chị đi trước theo đúng chất “không sợ sai, chỉ sợ không được làm” của tuổi đôi mươi hừng hực sức trẻ.

Tại phòng dữ liệu, các tân binh được thử sức vận hành phần mềm mua hàng cho vài nghìn siêu thị chỉ trong 1-2 giờ, xuất 120.000 hóa đơn điện tử mỗi ngày, chi lương cho 60.000 nhân viên chỉ với sự dẫn dắt của 2 anh chị nhân sự. Còn ở phòng lập trình, thực tập IT được tham gia tối ưu hóa hệ thống web và app bán hàng với đường truyền siêu tốc, để rồi phát choáng với tốc độ 15.000 người truy cập, 4,5 triệu view, chốt 9.000 đơn mỗi giờ cao điểm.

‘Tại MWG, sinh viên thực tập 3 tháng sẽ có kinh nghiệm tựa 3 năm’, Tuấn Linh (sinh viên FPT Polytechnic) nhớ lại thời gian thực tập IT ở Thế Giới Di Động.

MWG IT Fresher 2020 cũng là cơ hội “có 1 không 2” để đột nhập vào Thế Giới Di Động tìm hiểu xem hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam quản lý hàng triệu người dùng thế nào, vận hành chuỗi bán lẻ gần 3.500 siêu thị tỏa khắp 63 tỉnh thành ra sao... Trung tâm Contact Center mỗi ngày kết nối khoảng 84.000 cuộc đàm thoại, thực hiện 111.000 phút gọi mỗi ngày. Đằng sau cam kết “giao hàng trước 4h chiều” với khách hàng là cả bí mật về hệ thống tự vận hành từ kho đến kệ do đội ngũ IT xây dựng.

Gia nhập đội quân 'Marvel' này, sự nghiệp không lo quay vào 'ô mất lượt'