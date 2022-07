MV mới của Jack bị chê 'bạo lực, đạo nhái từ hình tới nhạc'

(VTC News) -

Tối 19/7, Jack phát hành MV mới mang tên Ngôi sao cô đơn sau 1 năm vướng ồn ào "bắt cá nhiều tay", chối bỏ con. Kể từ MV Lay La Lay ra mắt hồi tháng 4/2021, đến tận bây giờ người hâm mộ mới đón nhận sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Jack. Màn trở lại của giọng ca gốc miền Tây trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng, nhưng ca khúc mới lại bị cho là đạo nhái từ những nốt nhạc đầu tiên.

Phần giai điệu của ca khúc bị nhiều người nhận xét là đạo nhái bản hit Blinding Light của ngôi sao quốc tế The Weeknd. Khán giả cho rằng, từ hòa âm, cấu trúc bài, cho tới phần giai điệu, Ngôi sao cô đơn giống bản hit trên tới 80%. Trang phục và vũ đạo của nam ca sĩ miền Tây cũng khiến nhiều người nghĩ đến MV của The Weeknd.

Nhiều khán giả đã sang MV của The Weeknd bình luận với nội dung: "Jack đã đưa tôi đến đây", "Rửa tai tại đây", "Cám ơn Jack giúp tôi biết tới The Weeknd", "Hãy đưa ca khúc Blinding Lights của The Weeknd lên tab thịnh hành nào"....

Video: MV Ngôi sao cô đơn của Jack

Video: MV Blinding Lights của The Weeknd

Không chỉ phần âm nhạc, hình ảnh trong MV Ngôi sao cô đơn cũng “na ná” The Weeknd, như cảnh Jack thể hiện hình tượng một chàng trai “điên tình”, hay phân cảnh ôm đàn gào thét. Nhiều phân đoạn của MV còn giống với hình mẫu Joker và tạo hình của series phim Netflix nổi tiếng Money Heist.

Nhiều ý kiến khác lại nhìn nhận tiêu cực về tạo hình và phong cách của Jack trong MV với bình luận là “phèn”, "cũ kĩ và thiếu thẩm mỹ".

Jack bị tố đạo nhái từ hình tới nhạc.

Ngoài ra, những hình ảnh trong MV cũng bị cho là có phần kích động bạo lực với phân cảnh Jack cầm gậy đánh người, chống lại cảnh sát. Điều đáng nói, fan của nam ca sĩ đa số là giới trẻ, thậm chí là học sinh cấp 2 nên công chúng lo ngại những hình ảnh trên có thể gây ảnh hưởng xấu.

MV của Jack xuấn hiện nhiều hình ảnh đánh đấm, kích động bạo lực.

Đây không phải là lần đầu tiên Jack bị tố đạo nhạc của một ca sĩ nước ngoài. Trước đó, ca khúc Lay La Lay của Jack cũng từng bị cư dân mạng chỉ ra là có giai điệu rất giống với Read my mind (The Killers).

Hiện tại, MV Ngôi sao cô đơn của Jack vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi của dân mạng. Ngoài những lời khen ngợi của fan, phần đông khán giả tỏ ra không hài lòng với sự trở lại này của giọng ca sinh năm 1997. Nhiều người còn cho rằng những yếu tố gây tranh cãi trong MV lại là một chiêu trò để thu hút truyền thông của Jack sau thời gian dài im ắng.

Tháng 8/2021, mạng xã hội dậy sóng khi một cô gái nhận mình từng là người yêu của Jack và tung ra loạt bằng chứng tố anh "bắt cá nhiều tay". Tiếp đó, Thiên An - nữ diễn viên từng đóng chung MV với Jack - tiết lộ mình đã có con với nam ca sĩ, và anh chỉ chu cấp 5 triệu đồng/tháng để cô nuôi con. Ngay sau đó, Jack lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những sai lầm của mình. Tuy nhiên, bài đăng xin lỗi của nam ca sĩ không xoa dịu được làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc khi thấy Jack chỉ xin lỗi đến hâm mộ, nhãn hàng, đối tác chứ không gửi lời chân thành đến Thiên An. Sau đó, Jack bị số đông khán giả quay lưng và phải im hơi lặng tiếng suốt 1 năm qua.