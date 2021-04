MV đầu tiên của Việt Nam được đề cử tại giải thưởng quốc tế có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Berlin Music Video Awards (BMVA) vừa công bố loạt đề cử góp mặt trong lễ trao giải năm nay. MV Đừng yêu một mình của Đồng Lan là đại diện lần đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt vào hạng mục Best Song (Bài hát xuất sắc nhất) của giải thưởng danh giá này.

Bảng đề cử còn quy tụ những cái tên đình đám cùng MV nổi bật trên toàn thế giới trong năm qua, có thể kể đến WAP của Cardi B feat Megan Three Stallion, De Una Vez của Selena Gomez, We’re Good của Dua Lipa, Chemtrails Over The Country Club của Lana Del Rey, Streets của Doja Cat, Save Your Tears của The Weeknd,…

Video: MV "Đừng yêu một mình" của Đồng Lan

Berlin Music Video Awards là lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên ra mắt năm 2013 bởi nhà tổ chức sự kiện Aviel Silook, có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp sản xuất hình ảnh và âm nhạc ở châu Âu.

BMVA là giải thưởng âm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà làm phim, những “nghệ sĩ” đằng sau hậu trường, luôn hỗ trợ những nghệ sĩ nổi tiếng lẫn chưa được biết đến trên thế giới. Bất kể mọi ngôn ngữ, thể loại hay mức độ phổ biến, BMVA chỉ tập trung khen thưởng, đánh giá dựa trên tính chất lượng, tính độc đáo và tính đa dạng của sản phẩm.

BMVA đến nay đã tổ chức được 9 mùa, 130 MV được chia thành 13 hạng mục khác nhau để tranh giải. Người chiến thắng ở mỗi hạng mục cùng với 3 MV nhận được thẻ vàng sẽ tranh giải Video âm nhạc xuất sắc nhất vào tháng 6.

Nữ ca sĩ Đồng Lan.

Đồng Lan không phải là người ứng cử Đừng yêu một mình mà chính đạo diễn của MV - La Zung âm thầm gửi sản phẩm dự thi. Đồng Lan chia sẻ rằng cô chỉ được biết sau khi MV lọt vào top 40 và rất ngạc nhiên khi ca khúc được đề cử Best Song.

Lazung - đạo diễn trẻ, tài năng thường có những phát ngôn rất cá tính, ngông - chia sẻ về việc này một cách đầy khiêm tốn, thậm chí anh gần như không xem sản phẩm dự thi nào vì sợ sẽ bị áp lực nên chỉ lướt qua.

La Zung nói: "Tôi gửi dự thi vì tôi thấy giải này phù hợp với MV, đây có thể nói là MV tâm huyết và có ý nghĩa nhất trong những MV tôi từng làm từ trước tới giờ nên tôi muốn nó được đi xa hơn và xứng đáng được nhiều sự công nhận hơn.

Tôi chỉ muốn thử sức chứ cũng không mong đợi gì lắm vì biết khả năng cạnh tranh từ rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới là rất khốc liệt.

Thật ra chỉ cần MV qua được vòng 'gửi xe' và thông báo ở một giải lớn như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi vì hiểu được những thứ mình và ê-kíp thực hiện không bị giới hạn bởi ngôn ngữ và phạm vi Việt Nam, mà các bạn bè quốc tế cũng hiểu được. Còn lại tôi không quan tâm lắm sản phẩm có đi xa được hay không. Nếu may mắn đi xa được thì vui, còn không thì cũng không buồn".

Hình ảnh trong MV của Đồng Lan.

Một tác phẩm độc lập của Việt Nam được ghi danh vào giải thưởng âm nhạc quốc tế uy tín là dấu ấn đáng tự hào của không chỉ Đồng Lan, ê-kíp mà còn rất nhiều người yêu âm nhạc.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được tin đề cử, cô nàng tóc xù vui mừng thổ lộ: “Hiện tại Đồng Lan vẫn theo học Jazz năm 2 ở Paris. Ngay sau khi nhận được tin vui, Lan có khoe với thầy giáo ở trường và thầy đã rất khích lệ, thậm chí muốn hợp tác với Lan trong sản phẩm sắp tới. Lan rất rất ngạc nhiên vì không nghĩ ca khúc mình sáng tác lại lọt vào danh sách đề cử. Ca khúc phần lớn là tiếng Việt chỉ có vài lời Anh. Cảm ơn ê-kíp giúp Lan có một MV mộng mị với những hình 'lãng mạn đen tối' đã giúp ban giám khảo quốc tế cảm nhận ca khúc được rõ hơn.

Đây cũng là ca khúc Việt duy nhất được đề cử bên cạnh các nghệ sĩ có công ty lớn hậu thuẫn, còn Lan là nghệ sĩ độc lập.

Một lần nữa Lan tin vào ngôn ngữ quốc tế của âm nhạc, không có một giới hạn nào, rào cản nào, chỉ cần có cảm xúc sẽ luôn lấy được cảm xúc của người xem và Lan sẽ thêm tự tin trong những sáng tác, dự án độc lập mới".

"Đừng yêu một mình", ca khúc Việt duy nhất được đề cử tại Berlin Music Video Awards

Đừng yêu một mình được Đồng Lan sáng tác vào mùa đông năm 2014. Clip cô ôm đàn hát mộc ca khúc này tại một quán cà phê ven Hồ Tây, Hà Nội từng khiến nhiều người say mê và chờ đợi ngày nữ ca sĩ tóc xù ra MV.

Năm 2016, đáp lại sự trông đợi của mọi người, Đồng Lan cất công sang tận Berlin (Đức) để thực hiện MV dưới cái lạnh âm 11 độ. Tuy nhiên, sau đó, cô bất ngờ quyết định không ra mắt sản phẩm này. Một phần vì Đồng Lan chưa thật sự ưng ý nhưng cũng có một nguyên nhân sâu xa mà chỉ cô mới biết: Nhân vật nam chính đóng trong MV này với Đồng Lan đã tự tử sau khi quay MV ít ngày. Với tâm hồn nhạy cảm và đầy yêu thương như Đồng Lan, đây thật sự là một cú sốc tinh thần. Cô quyết định cất MV vào kho.

Cho đến ngày Đồng Lan tình cờ gặp đạo diễn trẻ La Zung. Sự đồng điệu về tâm hồn và khao khát làm một sản phẩm thuần nghệ thuật đã kết nối họ với nhau. MV Đừng yêu một mình được phát hành vào ngày 11/04/2020.