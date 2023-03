Mương thoát nước tại dự án nâng cấp quốc lộ 3.600 tỷ đồng chưa xong đã hỏng

(VTC News) -

Video: Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19) qua địa bàn các huyện Đak Đoa, Mang Yang (tỉnh Gia Lai) thi công ì ạch và tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chưa kể, hệ thống mương thoát nước của dự án dù chưa hoàn thành song một số đoạn đã bị vỡ nát, hư hỏng.

Khốn đốn vì “bão bụi”

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19) qua địa bàn các huyện Đak Đoa, Mang Yang (tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Hiền Mai)

Nhiều tháng nay, đời sống của hàng trăm gia đình ven quốc lộ 19 đoạn qua 2 huyện Đak Đoa, Mang Yang bị đảo lộn. Mỗi khi có mưa lớn, nước chảy tràn vào các ngôi nhà ven đường, gây hư hỏng tài sản. Còn ngày trời nắng, bụi bay mù mịt làm người dân phải đóng cửa kín mít.

Bà Lê Thị Xuân (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) cho biết đoạn đường trước nhà đang thi công, hết phương tiện bên này móc cống, bên kia lại múc đất đá để trên đường. Mỗi khi trời gió là bụi bay mù mịt vào nhà dân. Còn vào những hôm trời mưa, nước chảy thành dòng, những nhà dưới thấp nước không có lối thoát cứ thế tràn vào nhà. Chưa kể, mặt đường chi chít các các ổ gà, ổ voi nên thời gian qua thường xuyên xảy ra các vụ ngã xe dọc khu vực này.

Đất đá sau khi múc lên chất đống, cao chót vót trước cửa nhà dân. (Ảnh: Hiền Mai)

Tương tự bà Xuân, nhiều hộ gia đình khác sợ nước tràn vào nhà nên phải đóng cọc, dùng bao đất, cát chắn trước cửa nhà. Ông Nguyễn Bé (73 tuổi, ngụ xã Kdang, huyện Đak Đoa) cho biết căn nhà của ông từng hứng chịu 4 đợt nước lũ tràn từ quốc lộ 19.

"Đơn vị thi công đào đường xong không dọn khiến mương nước nghẹt. Cứ mưa là nước tràn vào nhà dân còn trời nắng thì bụi bay mù mịt", ông Bé bức xúc.

Mương thoát nước chưa làm xong đã hỏng

Theo ghi nhận của PV VTC News dọc tuyến đường, nhiều đoạn hệ thống mương thoát nước thuộc dự án dù mới được làm xong chưa lâu song đã có dấu hiệu bị hư hỏng, xuống cấp. Một số đoạn mương thoát nước sau khi xây dựng xong cao hơn nhà người dân khoảng 1m chắn lối vào, khiến nhiều hộ gia đình gặp bất tiện trong việc đi lại và sinh hoạt.

Thậm chí có nhiều đoạn bê tông bị vỡ nát, những thanh sắt trụ nằm chỏng chơ gây nguy hiểm cho người dân. Nhiều đoạn đường đơn vị thi công chỉ mới múc đất lên rồi chất đống, bụi bặm bay mù mịt, mặt đường bị băm nát, chi chít ổ gà, ổ voi.

Nhiều hộ dân lấy tôn đậy tạm khu vực cống để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Hiền Mai)

Bà Huỳnh Thạnh (thôn Hà Lòng 1, xã K’Dang, Đak Đoa) cho biết, mương thoát nước trước nhà bà mới làm xong cách đây vài tháng nhưng chỉ sau một thời gian thì đã hư hỏng. Cùng với đó, những nắp bê tông để đậy miệng cống cũng bị vỡ nát, trơ khung sắt bên trong. "Vì trong nhà có cháu nhỏ, sợ các cháu sơ ý đi vào đây nên gia đình lấy tạm tấm tôn đậy lại để đảm bảo an toàn", bà Thạnh nói.

Bà Thạnh cũng thông tin, người dân đã báo tình trạng này với đơn vị thi công song vẫn không thấy giải quyết, có nhiều gia đình phải lấy những nắp bê tông mà đơn vị thi công để lại thay thế những tấm bị hư hỏng trước đó để đảm bảo an toàn.

Nhiều đoạn bê tông bị vỡ nát, những thanh sắt nằm chỏng chơ gây nguy hiểm cho người dân. (Ảnh: Hiền Mai)

Liên quan tới vấn đề trên, ông Lê Tuấn Mạnh - Phó giám đốc Ban quản lý dự án 2, cho biết dự án đang trong quá trình thi công, chưa nghiệm thu, những đoạn mương thoát nước bị hư hỏng thì sẽ cho đơn vị thi công tiến hành sửa chữa hoặc thay mới. Một số đoạn mương thoát nước bị hư hỏng, làm đất đá tràn vô bên trong mương thì sẽ tiến hành khắc phục. Hiện tại, tiến độ của dự án đạt gần 40% khối lượng thi công, thời điểm hoàn thành dự án vào cuối tháng 6/2023.

Mới đây, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Quản lý Đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cũng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo các nhà thầu phải đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án nói trên.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ, từ ngày 15/12/2022 đến nay, trên Quốc lộ 19 thuộc dự án này (đoạn qua huyện Mang Yang) đã xảy ra ít nhất 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo các nhà thầu thi công trên quốc lộ 19 kiểm tra, xử lý vị trí bong tróc, ổ gà, sình lún, không có cọc tiêu, đoạn có cắm cọc tiêu nhưng thiếu dây văng gây mất an toàn giao thông, các cống ngang...

Trước đó, hồi tháng 11/2022, VTC News cũng đã có bài phản ánh việc thi công ì ạch và tồn tại nhiều bất cập tại Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19).

Cụ thể, một số đoạn thi công mở rộng nền đường sang hai bên thiếu cọc tiêu dẫn hướng, dây phản quang, rào chắn. Biển báo đặt không đúng nơi quy định và không có người hướng dẫn điều tiết giao thông, nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Ngoài ra, sau hơn 15 tháng triển khai thi công song các nhà thầu mới chỉ triển khai được khoảng hơn 1/3 khối lượng các công trình.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19 dài khoảng 143 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định do Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông-Vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng) và được triển khai thi công từ cuối tháng 8/2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19). Đồng thời mang lại những hiệu quả tích cực trong việc mở ra cơ hội thông thương, kết nối từ Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) với các tỉnh Tây Nguyên, các nước Lào, Campuchia theo trục hành lang Đông-Tây.

HIỀN MAI