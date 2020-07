Mực nước tại đập Tam Hiệp đạt đỉnh, thêm 20 người chết trong mùa lũ ở Trung Quốc

Các binh sĩ và công nhân Trung Quốc đang phải xây dựng các hàng rào tạm thời bằng bao cát và đá hôm 18/7 để giữ sông Dương Tử và các nhánh khỏi lũ lụt.

Ba cổng xả lũ của đập Tam Hiệp được mở khi mực nước phía sau con đập dâng cao hơn 15m so với mực nước lũ. Đập đã giữ lại khoảng 45% lượng nước.

Đập Tam Hiệp. (Ảnh: AP)

Ở thượng nguồn, 11 người được xác nhận thiệt mạng do lũ lụt tại Trùng Khánh sáng 18/7, 6 người chết do lở đất. Ở tỉnh Hồ Bắc có thêm 3 người chết do lũ lụt.

Hơn 20.000 người đã được sơ tán, 1.031 ngôi nhà bị phá hủy. Hơn 200 người được phái đi tìm kiếm cứu nạn. Nhân viên cứu hộ phải sử dụng bè bơm hơi để giải cứu hơn 1.900 người bị mắc kẹt trong nhà.

Ở hạ nguồn, nhân viên cứu hỏa và những người khác phải sửa vết vỡ dài 188m trên con đê ở hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Con đê vỡ 9 ngày trước, làm ngập 15 ngôi làng và cánh đồng ở tỉnh Giang Tây.

Lũ lụt theo mùa tấn công phần lớn lãnh thổ Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam, nhưng năm nay ghi nhận lượng mưa cao bất thường.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, từ đầu mùa lũ, khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán, thiệt hại trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới hơn 49 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ USD).