Mức lương ngành An ninh mạng có cao?

(VTC News) -

An ninh mạng là hoạt động bảo vệ thông tin, hệ thống khỏi những cuộc xâm nhập, tấn công kỹ thuật số. Hiểu theo nghĩa đơn giản hơn, an ninh mạng là ngành sử dụng các biện pháp để chống lại mối đe dọa, xâm nhập bất hợp pháp vào ứng dụng hệ thống.

Ngành An ninh mạng đang có nhu cầu tuyển dụng cao. (Ảnh minh họa)

Để biết được mức lương của ngành An ning mạng có cao không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Mức lương ngành An ninh mạng

Theo khảo sát do trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng thực chiến về An Toàn Thông Tin CyberJutsu thực hiện, tại một số doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam, mức lương trung bình của nhân sự an ninh mạng kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm dao động trong khoảng 15 - 40 triệu đồng/tháng, sinh viên mới ra trường lương trung bình 8 - 15 triệu đồng/tháng.

Với những kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhà nghiên cứu tham gia các chương trình phát hiện lỗ hổng có thể đạt thu nhập hàng chục ngàn USD/tháng.

Ngành an ninh mạng được dự đoán sẽ là quán quân nhu cầu nhân lực trong 10 năm tới. Mỗi năm, Việt Nam thiếu hụt khoảng 1 triệu nhân lực. Kỹ sư an ninh mạng là vị trí mà mọi doanh nghiệp đều cần đến, các tập đoàn lớn sẵn sàng chi trả mức lương rất hậu hĩnh để bảo vệ dữ liệu và loại bỏ lỗ hổng trong bảo mật.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thống kê, hiện có khoảng 50.000 người làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin. Trong khi đó, vào năm 2021, nhu cầu nhân lực ngành này cần đến khoảng 700.000 người.

Do đó, sinh viên khi theo học ngành An ninh mạng sẽ không phải lo lắng quá nhiều về cơ hội việc làm sau khi trường. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực này và đáp ứng đủ yêu cầu do nhà tuyển dụng đưa ra.

Một số trường đào tạo ngành An ninh mạng

Học viện Kỹ thuật Mật mã đang đào tạo 3 chuyên ngành chính liên quan đến An ninh mạng với mức điểm chuẩn trong năm vừa qua lần lượt là: Ngành An toàn thông tin có điểm chuẩn là 25,6 điểm, Công nghệ thông tin lấy 26,2 điểm và Kỹ thuật điện tử 25 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội - năm 2023, lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn không gian số là 28,05 điểm với 2 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01.

Mức học phí của ngành này được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung, dao động từ 35 - 42 triệu đồng/năm học, học phí sẽ tăng theo từng năm.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có bộ môn An ninh mạng thuộc ngành Công nghệ thông tin. Năm 2023, trường tuyển sinh 3 chương trình học đối với ngành Công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn lần lượt là:

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) 25,86 điểm với tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) 25 điểm khối A00, A01, D28, Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy 26,45 điểm khối A00, A01.

Trường Đại học Duy Tân - năm 2023, xét ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn thông tin là 14 điểm với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00, A16, A01, D01. Trong khi đó, năm 2022 cũng lấy mức điểm chuẩn là 14 điểm với tổ hợp môn xét tuyển tương tự.

Ngành An toàn thông tin của trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét kết quả thi THPT, xét kết quả học bạ THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM) - năm 2023, tuyển sinh ngành An toàn thông tin với mức điểm chuẩn là 26,3 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn A00, A01, D01, D07. Trong khi đó, mức điểm chuẩn năm 2022 của ngành này cao hơn với 26,95 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn tương tự.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên điểm thi, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh và mức điểm chuẩn trúng tuyển những năm gần đây của một số trường có đào tạo ngành An ninh mạng như: Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học FPT, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện An ninh Nhân dân.