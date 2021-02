Mua vé dễ dàng, tặng muôn vàn hành lý ký gửi miễn phí cùng Vietjet

(VTC News) -

Theo đó, khách hàng mua vé và bay cùng Vietjet trên khắp Việt Nam trong thời gian từ 27/2 đến 31/3/2021 sẽ nhận được món quà đặc biệt là 20kg hành lý ký gửi bên cạnh 7kg hành lý xách tay hoàn toàn miễn phí.

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đặt vé trước 3 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến trên các kênh bán chính thức của Vietjet tại website www.vietjetair.com, trang Facebook chính thức tại địa chỉ https://www.facebook.com/vietjetvietnam/, phòng vé và các đại lý chính thức, áp dụng cho tất cả các hình thức thanh toán.

Ưu đãi hành lý được áp dụng ngay khi khách hàng chọn kèm gói 20kg hành lý khi đặt vé trên tất cả các đường bay nội địa với thời gian bay từ 27/2/2021 đến 25/4/2021.

Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội bay và trải nghiệm hạng vé Deluxe mới siêu nhiều tiện ích của Vietjet với mức giá hấp dẫn chưa từng có chỉ từ 399.000 đồng (**).

Ngoài 20kg hành lý ký gửi miễn phí, hành khách chọn bay cùng hạng vé Deluxe sẽ được thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày bay hoàn toàn miễn phí, ưu tiên khi làm thủ tục, ưu tiên chọn chỗ ngồi yêu thích và tặng kèm gói bảo hiểm chuyến bay Deluxe Flight Care.

Hãy nhanh tay đặt vé bay cùng Vietjet, cùng lên kế hoạch tới các điểm đến hấp dẫn và an toàn trên khắp Việt Nam cùng những người mình yêu thương trải nghiệm những hành trình mới với đa dạng lựa chọn giờ bay, dịch vụ tiện ích.

An toàn chống dịch, an toàn bay cùng Vietjet, thỏa thích khám phá các điểm đến hấp dẫn trên khắp đất nước như đổi gió ở Đà Lạt yên bình, mát mẻ; khám phá các vùng biển xinh đẹp đầy nắng của Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc; thích thú với trải nghiệm sông nước Cần Thơ; hay đắm mình trong không gian truyền thống của phố cổ Hội An...

Hãy bay là an toàn, bay là thích ngay cùng Vietjet bằng cách tuân thủ đầy đủ quy định khai báo y tế bắt buộc trên trang https://tokhaiyte.vn, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục, đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Các chuyến bay của Vietjet tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Bộ Y tế... đảm bảo an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

(*) Áp dụng cho hạng vé Eco

(**) Chưa bao gồm thuế, phí