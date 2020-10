Thừa Thiên - Huế: Ghi nhận của PV VTC News, ngày 16/10 tại địa phương này có mưa to đến rất to. Dự báo từ chiều ngày 16 đến 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, hoàn lưu ATNĐ (khả năng mạnh lên thành bão) gây mưa to đến rất to trên diện rộng.Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300- 500mm, có nơi trên 600mm; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi, ven sông, ven biển. Tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến 21-24/10.