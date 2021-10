Mưa trắng trời, miền Trung - Tây Nguyên chìm trong biển nước, sạt lở chia cắt

Chiều 17/10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm qua và hôm nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to, như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 104,8mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 100,6mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 103,2mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 351,4mm, Hương Nguyên (Thừa Thiên Huế) 165,8mm, Đắc Pring (Quảng Nam) 100,6mm, Sơn Tây (Quảng Ngãi) 100,8mm. Do mưa lớn nên lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên nhanh.