Mùa thu rét kỷ lục hơn 60 năm ở Sa Pa: Nhiệt độ chỉ còn 10 độ C

Ngày 19/9, Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, mức nhiệt thấp nhất trong ngày quan trắc được tại Sa Pa chỉ khoảng 10 độ C. Nhiệt độ cập nhật lúc 7h ngày 19/9 là 10.8 độ C.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tính từ năm 1957 đến nay, chuỗi số liệu quan trắc thu thập được vào những ngày giữa tháng 9, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa giảm xuống mức 10 độ C.

Sa Pa nhiệt độ còn 10 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh, trong đêm nay Lào Cai và các tỉnh Bắc Bộ vẫn sẽ có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đây là một trong những đợt không khí lạnh xuất hiện sớm, tác động trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và khu vực này sẽ có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra dông lốc.

Theo ông Năng, từ ngày 18 đến 20/9, ở các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) giảm nhiệt tương đối rõ. Khu vực vùng núi cao như Sa Pa có thể xuống xấp xỉ 10 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, hiện đang là thời điểm đầu của không khí lạnh, mặc dù cường độ yếu nhưng do giao mùa nóng ẩm nên rất dễ kèm theo dông lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.