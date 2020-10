Mưa như trút nhiều ngày đêm, dân Đà Nẵng khốn khổ gồng mình trong lũ

Video: Mưa lớn kéo dài, dân Đà Nẵng dầm mình chạy lũ

Gần 1 tuần nay, mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng rất nhanh, cuồn cuộn tràn vào nhà khiến người dân Đà Nẵng vất vả dầm mình chống lũ.

Theo ghi nhận của PV VTC News, đến chiều 10/10, nhiều khu vực ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) như Hòa Phong, Hòa Nhơn... bị ngập nặng, có những nơi nước đến ngang ngực, người dân phải sử dụng ghe, thuyền để di chuyển.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, tính đến ngày 10/10 đã có 8/11 xã của huyện Hòa Vang có số thôn ngập sâu, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông. Cụ thể, xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Bắc, xã Hòa Liên, Hòa Khương...

Nhiều khu vực nước sông cuồn cuộn chạy vào nhà cuốn trôi đồ đạc của người dân. Nhiều nhà nước ngập sâu từ 2 ngày nay và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ rút vì mực nước các sông vẫn đang lên.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu, có nơi lên đến 1,5m, chia cắt các vùng dân cư. Những tuyến bị ngập nặng như tuyến ĐH2, tuyến Phước Thái đi Diêu Phong, Phước Thái đi Thái Lai, tuyến ĐH8, tuyến La Châu đi Gò Chùa, Hương Lam đi La Châu, tuyến Phú Sơn 3 đi Phú Sơn 2.

Theo nhiều người dân, trận lụt này không kém gì trận lụt lịch sử năm 1999 và nếu tiếp tục mưa lớn kéo dài thì tình hình sẽ còn nặng nề hơn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại Đà Nẵng, 24h đến tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông.

Một số hình ảnh người dân Đà Nẵng chạy lũ:

Do mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày qua khiến nước sông lên rất nhanh, nhần chìm nhiều khu dân cư ở huyện Hòa Vang buộc chính quyền phải sơ tán người đến nơi an toàn.

Nước lũ từ sông dâng nhanh, cuồn cuộn đổ vào khu phố chợ Túy Loan, xã Hòa Phong khiến hàng loạt cửa hàng, nhà dân ngập nặng.

Bốn bề mênh mông nước, có nhiều khu vực lũ dâng cao, nhiều nhà dân ngập đến hơn 1m, buộc phải di chuyển tài sản và người đến nơi an toàn.

Nước lũ cũng nhấn chìm nhiều tuyến đường, giao thông chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập.

Đường biến thành sông nên phương tiện để di chuyển duy nhất của người dân các vùng bị ngập là ghe, thuyền.

Một số người dân có ghe, xuồng phục vụ miễn phí cho những người có nhu cầu đi lại khi cần thiết, đồng thời sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, di chuyển người và tài sản.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại Đà Nẵng, 24h đến tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Vì vậy người dân phải tranh thủ mua thêm lương thực, thực phẩm dự trữ cho những ngày tới.

Nước dâng cao, đi lại khó khăn, một số người "linh động" lội lụt chuyển sang bán hàng ăn, rau quả phục vụ tận nơi những vùng bị ngập.

Đến chiều 10/10, mưa vẫn rất lớn, nhiều nơi tại Đà Nẵng đang ngập sâu trong nước khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.