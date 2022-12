Mưa như trút khiến quốc lộ ở Huế ngập sâu, một người bị lũ cuốn mất tích

(VTC News) -

Chiều 2/12, ông Đặng Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ sáng nay, tại địa phương có mưa to. Huyện Phú Lộc có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực núi Bạch Mã mưa như trút nước với lưu lượng đo được từ 13h đến 14h là 80mm.

Mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) ngập sâu

Mưa lớn cộng thêm nước từ thượng nguồn Vườn Quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh gây ngập úng trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Đặc biệt, tại Km867 Quốc lộ 1A bị ngập sâu khoảng 200 m nên CSGT phải túc trực tại các vị trí ngập nước phân luồng, cảnh giới và hướng dẫn giao thông.

Nếu mưa lớn kéo dài thì đoạn đường này sẽ tiếp tục ngập sâu, Quốc lộ 1A có thể phải tạm thời dừng lưu thông đoạn qua xã Lộc Trì.

Cũng theo ông Hòa, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến đường và một số khu dân cư thấp, trũng tại địa bàn huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ, có nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông suối.

CSGT điều tiết phương tiện đi theo hướng La Sơn - Tuý Loan để tránh đoạn Quốc lộ 1A bị ngập sâu

Cũng trong ngày 2/12, ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người dân bị nước cuốn trôi ở nam cầu Khe Thị (xã Lộc Trì). Khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện Phú Lộc nhận được thông tin một người lái xe máy khi đi qua đường liên thôn (đoạn qua thị trấn Phú Lộc) bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo ông Phan Công Mẫn, danh tính nạn nhân đang được xác minh. Qua thông tin ban đầu, có thể người mất tích nói trên ở xã Lộc Trì.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, dự báo những ngày tới, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, từ 85%-95%. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối và nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.