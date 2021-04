Mua nhà Vinhomes Ocean Park, khách hàng trúng lớn ô tô VinFast LuxA

(VTC News) -

Giải đặc biệt là một chiếc ô tô VinFast Lux và hàng chục giải thưởng trị giá khác đã chính thức tìm được chủ nhân.

Nhân đôi tài lộc cùng nhà đẹp - xe sang

Chiều 24/04/2021, chương trình Bốc thăm trúng thưởng Vinhomes Ocean Park “Nhà đẹp xe sang – Ngập tràn may mắn” đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Almaz (Long Biên, Hà Nội).

Không gian chật kín và tràn đầy rộn ràng với sự tham gia của gần 1500 khách mời.

Tại sự kiện, đại diện Ban tổ chức đã trao phần quà đặc biệt là một chiếc ô tô VinFast LuxA cho khách hàng Phan Thị Mai H. - chủ nhân căn hộ cao cấp thuộc phân khu The Zenpark. Không giấu được niềm vui mừng khi nhận được món quà tài lộc bất ngờ, chị H. chia sẻ: “Tôi tới thăm Vinhomes Ocean Park nhiều lần và cảm thấy mê mọi thứ ở đây, từ không gian sống tới tiện ích. Niềm vui sở hữu căn hộ sang trọng được nhân lên gấp bội khi tôi lại trở thành người may mắn nhất trúng thưởng chiếc xe ô tô VinFast gần 1 tỷ đồng vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn đến vậy”.

Chia sẻ với PV, đại diện Chủ đầu tư dự án Vinhomes Ocean Park cho biết, chương trình bốc thăm trúng thưởng lần này là cơ hội để chủ đầu tư trao tặng những món quà tài lộc, như một lời chúc may mắn để cùng các cư dân khởi động cuộc sống mới tại Thành phố biển hồ.

Niềm hạnh phúc vỡ òa của những cư dân vừa được sở hữu căn hộ cao cấp, vừa may mắn nhận các phần quà giá trị.

Sự kiện kéo dài nhưng các khách mời vẫn tham dự đến phút cuối cùng, để cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh, thước phim chân thật về dự án và háo hức cùng tìm ra chủ nhân của các giải thưởng may mắn.

Ngoài các giải thưởng may mắn có giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng mang đến niềm vui, nhân đôi hạnh phúc cho khách hàng, Chủ đầu tư vẫn đang có những chính sách thiết thực, giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính khi mua nhà như: tặng voucher mua xe ô tô VinFast lên đến 200 triệu đồng; cho vay lên đến 80% với hỗ trợ lãi suất 0% đến tháng 2/2024; thanh toán trước 20%, tương đương chỉ từ 267 triệu đồng giá trị căn hộ sau đó “nhận nhà ở luôn”. Như vậy, khách hàng có đến 2,5 năm thảnh thơi về an cư tại Đại đô thị đẳng cấp quốc tế, không lo về các khoản thanh toán.

Tận hưởng “chất sống Đại Dương” hạnh phúc giữa lòng Hà Nội

Cũng trong sự kiện, các khách mời cũng được thưởng thức khung cảnh cuộc sống tương lai tiện nghi, sôi động mang theo hơi thở đại dương của Thành phố biển hồ qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng sự góp mặt của giọng ca hàng đầu showbiz - Diva Mỹ Linh…

Đó là hình ảnh của miền đất hạnh phúc bên bờ biển xanh trong, giữa phố thị nhộp nhịp, là bờ cát trắng mịn rì rào sóng vỗ như ở Nha Trang, Phú Quốc; là chuỗi lễ hội đầy màu sắc và cuộc sống ngập tràn năng lượng với vô vàn trải nghiệm độc đáo và sự tiện nghi bậc nhất dành cho tất cả cư dân ở mọi lứa tuổi.

Các hoạt cảnh về nhịp sống sôi động dần hiện ra trước mắt khách tham dự sự kiện, hứa hẹn về một cuộc sống đầy ắp niềm vui và sự tiện nghi.

An cư tại thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park, cư dân không chỉ chọn nơi để sống, để trở về sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi mà còn là nơi để trải nghiệm cuộc sống đích thực, nơi sở hữu chất sống đại dương tuyệt hảo cùng hệ tiện ích sinh thái trọn vẹn tiện nghi, nơi cả thế giới đều ở dưới chân nhà.

Với những gợi mở về một “miền đất hứa” cho cuộc sống tương lai, cùng những món quà thiết thực thông qua chương trình Bốc thăm trúng thưởng “Nhà đẹp – xe sang, ngập tràn may mắn” và các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, những cư dân tương lai của Thành phố biển hồ có thể yên tâm khởi động cuộc sống mới chất lượng tại Vinhomes Ocean Park. Điều này một lần nữa khẳng định “tâm” và “tầm” của Chủ đầu tư khi không chỉ nỗ lực kiến tạo những giá trị sống hoàn hảo và khác biệt cho cư dân, mà còn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tìm kiếm nơi an cư lý tưởng, tiện nghi, đẳng cấp và ngập tràn hạnh phúc.