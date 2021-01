Mua nhà cuối năm, cần lưu ý những gì?

(VTC News) -

Khách hàng vì thế khi mua nhà thời điểm này cần thận trọng, tránh "tiền mất tật mang".

Cẩn trọng “bẫy” lãi suất

Cuối năm là thời điểm chủ đầu tư tung ra nhiều gói lãi suất ưu đãi đối với người mua nhà, vô tình tạo thành "bẫy" lãi suất. Do vậy, khách mua cần hỏi rõ biên độ lãi suất những năm sau sẽ thay đổi như thế nào, cố định hay thả nổi theo thị trường?

Sự thật là những cam kết của doanh nghiệp BĐS giúp người mua nhà an tâm về tài chính và có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng thì chắc chắn các chủ đầu tư đều đã tính toán toàn bộ chi phí gánh lãi suất thay vào trong bài toán bán hàng cũng như giá thành sản phẩm của họ. Điều này đẩy giá của sản phẩm tăng lên khá cao so với giá trị thực. Do đó, khách hàng nên tìm hiểu kỹ chủ đầu tư về nhiều khía cạnh trước khi “xuống tiền".

Ngoài ra, người mua nhà cần tham khảo giá thị trường, tránh mua phải giá "ảo", cũng như cân nhắc mức giá bán tại các khu vực lân cận hoặc các dự án tương tự trong cùng khu vực, tìm hiểu lịch sử giá cả khu vực.

Tăng giá ảo

Mua nhà cuối năm cần lưu ý gì? (Ảnh minh họa)

Mua nhà cuối năm, người mua cũng cần chú ý thêm rằng, thường vào thời điểm cuối năm, các chủ dự án sẽ tích cực hơn trong việc đẩy hàng nhằm vét dòng tiền cuối năm, trong đó, việc tạo khan hàng, tăng giá “ảo” có thể xảy ra. Chiêu thức thường được các chủ đầu tư sử dụng là mở bán dự án theo nhiều đợt, với số lượng căn hộ khác nhau và tăng giá cao dần trong các đợt mở bán sau. Như vậy, khách hàng có ý định đầu tư sẽ thấy sốt ruột, nghĩ rằng dự án rất hấp dẫn người mua và đã bán hết những căn mở bán trước nên mới tăng giá.

Theo các chuyên gia bất động sản, hiện tượng một số sàn giao dịch bắt tay với chủ đầu tư để đẩy giá là có. Điều này đã dẫn đến một thực tế là tại nhiều dự án bất động sản vừa thấy bung hàng đã xuất hiện những “chiêu” tạo “sốt” ảo, đẩy giá, khiến người mua như rơi vào “mê hồn trận”. Vì thế, người mua cần tìm hiểu kỹ dự án, tránh rơi vào "bẫy giá" của các chủ đầu tư và sàn bất động sản.

Thị trường hiện đang có lợi cho cả người mua lẫn người bán. Nhu cầu của thị trường tăng mạnh cả với những người mua nhà để ở lẫn để đầu tư. Tuy nhiên, với một thị trường mà nguồn cung đang khá dồi dào hiện nay, “quyền năng” vẫn đang thuộc về người mua nhiều hơn. Do vậy, người mua cần cân nhắc thật kỹ trước khi xuống tiền mua nhà nhằm tránh trường hợp mua xong mới biết mình bị hớ.

Cân đối bài toán tài chính

Nếu chọn đầu tư đất nền ở các khu vực xa thì khoản tiền đó nên là khoản tiền nhàn rỗi, trong khoảng thời gian ít nhất từ 6 tháng đến 1 hoặc 2 năm. Do thời gian sinh lời của các khu vực vùng ven không nhanh như ở thành phố hoặc các điểm nóng.

Cần xem xét kỹ điều kiện tài chính, chỉ nên vay không quá 50% tổng giá trị lô đất định đầu tư và có các kế hoạch dự phòng cho việc chi trả. Tránh trường hợp vay quá nhiều, áp lực nợ hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống vì không đủ tài chính chi trả.

Chọn đúng thời điểm xuống tiền

Dù cuối năm được xem là thời điểm lý tưởng để mua nhà đất, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể xuống tiền. Đối với đất nền thuộc các dự án, nếu nhìn thấy giá trị trong tương lai của tài sản tương đương với khu vực ổn định, còn giá hiện tại chưa tới thì nên đầu tư từ sớm, ưu tiên các giai đoạn mở bán đầu tiên của dự án đó.

Nhưng để chắc ăn nhất, hãy nhìn vào tiến độ dự án và chọn lúc chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi cuối năm nhất để mua vào.