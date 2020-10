Mưa lũ ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phát bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới ở các khu vực trên cả nước.

Theo đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm 19/10 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 19-21/10, khu vực này có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 22-25/10, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 25-28/10, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 19/10, nước ở các vùng hạ du tại Hà Tĩnh dâng lên rất nhanh sau khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 19-21/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ tối 19-21/10 có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 22-25/10 và từ 27-28/10, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 25-26/10, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 19-28/10 có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 19/10 có mưa vài nơi, riêng Nam đồng bằng và ven biển và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh.

Từ 20-28/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 22-28/10, đêm và sáng sớm vùng núi trời rét.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 19-21/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 22-28/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 25-26/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 19-22/10 có mưa rào và rải rác có dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 22-28/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; 23-25/10 miền Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, đêm 19/10 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh. Từ 20-28/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 22-28/10, vùng núi rét về đêm và sáng sớm.

