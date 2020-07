Mưa lũ lịch sử ở Hà Giang: Nhà máy thủy điện 2.000 tỷ đồng bị đất đá vùi lấp

Sau trận mưa lớn vào các ngày 21-22/7, nhà máy thủy điện Thái An - công trình thủy điện lớn thứ hai ở Hà Giang - phải dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp. Nhà máy này được xây dựng trên sông Miện, đoạn qua bản Nậm Luông, xã Thái An, huyện Quản Bạ.